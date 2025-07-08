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關稅被川普拉高1百分點…日美談判進入延長戰 關鍵在汽車產業

中央社／ 東京8日專電
美國汽車示意圖。 圖／AI生成
美國汽車示意圖。 圖／AI生成

美國總統川普宣布8月1日起將向日本徵收25%對等關稅，經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行40分鐘電話會談，對於日本關稅從4月公布的24%又被上調1個百分點表示遺憾。他強調，未來談判重點在汽車產業。

朝日電視台報導，代表日本與美方協商關稅事宜的赤澤亮正表示，「美國政府已經要對日本徵收附加稅，現在又宣布進一步調高稅率，真的令人感到非常遺憾」。

美國總統川普（Donald Trump）簽署新的行政命令，將對等關稅實施日期從7月9日延後至8月1日，這也代表談判期再次被延長。美國也表示，視日本方面的回應內容，有可能重新評估信函內容。

赤澤強調，在今後的談判中，汽車產業「將是關鍵之一」，「如果在這個領域沒辦法達成共識，整體關稅協議就無法達成」。他表示將持續推動協商，但訪問美國的具體時間尚未公布。他從4月以來已經7度訪美。

這次新增關稅不涵蓋已經被課徵專項關稅（如汽車、鋼鋁材）的品目，對個別產品課徵的關稅仍優先於新發布的關稅稅率適用，並非疊加課徵。舉例而言，8月1日後日本、韓國出口至美國的汽車仍適用25%的關稅，而非課徵50%的關稅。

不過，日本國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎誤認為疊加，在社群媒體X發文說，「汽車關稅可能會達到50%」，在社群媒體引發恐慌。這番發言立刻遭到政府官員、自民黨議員等人的批評、糾正。他最終刪除貼文，道歉稱自己「過於輕率」。

赤澤說，他和盧特尼克談話時也說到這件事，「我告訴盧特尼克，日本在野黨代表說汽車關稅會達到50%，他回答我，那是不可能的吧」。

赤澤表示，「換句話說，作為一個政黨的代表，發表這種可能對股市帶來巨大影響的言論之前，應該多加思考。老實說，這種誤解真的很麻煩，應該多注意。希望大家切勿混淆，任何人這麼說都是在傳播假訊息，務必留意」。

川普 日本 關稅

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