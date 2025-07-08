路透：陸警告美勿重啟關稅戰 反對犧牲中方利益報復妥協國家

美中在日內瓦敲定的貿易戰休兵90天協議，將在8月12日屆滿，中方則強硬回應警告川普政府，勿在下月恢復對中國商品徵收高額關稅，以免重新點燃貿易緊張局勢。

中共中央黨報《人民日報》8日發文強調對話合作才是正道，反對任何損害中方利益的交易，並警告將反制美方單邊舉措，以及將對試圖把中國大陸排除在供應鏈之外的國家採取反制行動。路透稱，北京此舉讓外界擔憂新一輪關稅戰恐再起。

路透報導，川普於當地時間7日通知貿易夥伴，自8月起大幅提高關稅。此前他曾在4月對多數國家暫緩徵稅，僅保留10%，以爭取協議空間。而大陸在這波關稅初期曾最先被點名，被課以超過100%的關稅，若欲避免關稅報復，則需在8月12日前與白宮達成協議。

《人民日報》於8日發表署名「鐘聲」（取中國之聲之意）的評論指，中美在倫敦經貿會談中就落實6月5日兩國元首通話共識和鞏固日內瓦成果達成一致，並進一步確認框架細節。中方已依法審批符合條件的管制物項出口許可，美方也取消部分對華限制。相關進展引發各界正面回響，增強外界對雙方透過對話化解分歧的信心。

鐘聲特別提到，「縱觀這一輪中美經貿爭端發生以來雙方互動的過程，一個結論非常清晰：化解經貿爭端，對話合作才是正道，訛詐脅迫沒有出路」。倫敦框架來之不易，雙方要將有關共識落到實處，為最終解決爭端不斷積累條件。中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。美方應深刻認識中美經貿關系互利共贏的本質，進一步糾正錯誤做法，繼續同中方相向而行。

文章重申，隨美方加徵所謂「對等關稅」的「最後期限」臨近，各方對新的經貿摩擦的擔憂進一步上升。必須指出，美方濫施關稅是典型的單邊霸凌做法，對正常國際貿易秩序造成嚴重沖擊，必須予以堅決反對。同時，「實踐已充分證明，只有堅定捍衛原則立場，才能真正維護自身合法權益。」

文章強調，中方一貫強調，雙邊談判是緩和、解決貿易摩擦的重要渠道，但雙邊安排不能損害第三方利益。這也是中方同美方開展經貿談判時始終秉持的原則。中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。面對單邊主義和保護主義沖擊，誰都無法獨善其身。

路透分析，人民日報此番評論為另一輪關稅戰作為鋪墊，特別是在川普堅持所謂的「最後期限」的情況下。根據彼得森國際經濟研究所（PIIE），美對陸出口商品平均關稅達51.1%，陸對美為32.6%，雙方關稅幾乎涵蓋全部貿易項目。此前，美國與大陸在6月暫時恢復「休兵」狀態，但由於細節仍不明朗，中美兩國的投資人持續關注此協議是否會破局，或將邁向穩定共識。