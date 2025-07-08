被美列25%關稅 大馬學者籲加快市場多元化

美國總統川普公布馬來西亞新關稅稅率為25%，較先前的24%上調。大馬學者呼籲，加快與歐盟、印度及東協等地的貿易、降低對美依賴，並指東協可借鏡歐盟區域整合經驗、促進貿易環境的韌性。

美國總統川普（Donald Trump）公布14國8月1日起適用的新關稅稅率，馬來西亞稅率為25%，較先前的24%上調。馬來西亞投資、貿易及工業部對此發布聲明指出，馬來西亞重視與美國長久以來的經貿關係，並認同開放且公平的貿易對於兩國就業與經濟成長的重要性，因此馬來西亞承諾將持續與美國接觸，朝著平衡、互利且全面的貿易協議努力。

熟悉地緣政經議題的經濟專家、馬來西亞理工大學副教授拉扎利（Muhammad Najib Razali）今天接受中央社訪問表示，美國是馬來西亞半導體、電腦零件等相關產品的大型出口市場，電子電機產業約占馬來西亞出口的40%，也是檳城工業區核心支柱，相關供應鏈將會受到影響。

「馬來西亞先前的棕櫚油及類似農產品已被壓縮利潤空間，提高至25%的關稅，持續對這些非電子電機出口的重要收入來源造成壓力。」拉扎利說，除了這些領域，木材、家具及其他製造產品，美國新關稅措施預料使這些產業的公司擔心將面臨更嚴格審查及更高成本。

談及可能的因應方案，他指出，馬來西亞最初以外交手段爭取優勢，特別針對像電子與電機等主要出口產業，盼推動數位經濟、綠色科技等貿易合作。然而，美方決定25%關稅後，馬來西亞必須轉向以韌性為核心的策略。

「應該加快與歐盟、印度、中東及東協的貿易，降低對美國依賴，為受影響產業開拓新機會，定位馬來西亞為友岸外包（Friend-Shoring）中心」，他說，東協可借鏡歐盟區域整合經驗，馬來西亞應更緊密結合東協製造版圖，在擴大稅收優惠、出口補助及自動化支援，扶持受關稅重創企業的同時，如有依據也可透過世界貿易組織（WTO）祭出行動，挑戰不公平貿易。

川普先前宣布對大馬加徵24%對等關稅引發恐慌，當時雖暫緩執行，業界已出現擱置訂單、出貨延遲與觀望等效應，台商憂心政策搖擺不定讓產業籠罩高度不確定性氛圍。檳城台灣商會會長許上智曾說，美國對等關稅仍持續發展，各國與美方多輪談判後才會有進一步的發展，但從事製造業的台商在短期內會遇到訂單急凍的問題。尤其，隨著中國銷美受關稅阻擋，中國以出口退稅方式加大對全球範圍的商品傾銷，這些都是台商將面臨的挑戰。