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談判代表7度訪美未果 日方高層承認：8月前達成協議「相當困難」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
負責貿易談判的日本經濟再生大臣赤澤正亮已七度訪美仍未達成共識，政府高層人士指出，8月前完成協議「恐怕相當困難」。路透
負責貿易談判的日本經濟再生大臣赤澤正亮已七度訪美仍未達成共識，政府高層人士指出，8月前完成協議「恐怕相當困難」。路透

日本政府今（8日）上午在首相官邸召開因應美國關稅的對策會議，首相石破茂指示相關閣員加速與美方協商。讀賣報導，鑑於負責談判的經濟再生大臣赤澤正亮已七度訪美仍未達成共識，政府高層人士指出，8月前完成協議「恐怕相當困難」。

讀賣報導，石破在會議上表示已正式接獲美國總統川普通知新關稅率的信函，「實在令人遺憾」。他指出，考量到汽車是為日本的核心產業，目前日美間仍有分歧。

不過，首相強調過去的談判已有「一定進展」，透露得到美方說明，「根據日本的回應，信函內容可能重新檢討」。首相在會後於首相官邸接受記者採訪時表示，將以8月這個新期限為目標，推動日美協議，努力在守護我國國益的同時，爭取對日美雙方都有利的共識。

經濟產業大臣武藤容治在上午的記者會表示，針對汽車等受關稅影響的國內產業，政府「將掌握影響範圍且毫不遲疑採取必要對策」。

川普政府於4月啟動對進口汽車加徵25%關稅的措施。日本政府要求美方重新檢討對等關稅、鋼鐵與鋁製品等一連串關稅政策，將降低汽車關稅列為最優先的談判事項。為此，赤澤亮正4月以來，七次赴美參與部長級協商，無法拉攏雙方歧見。政府高層人士指出，在8月前完成協議恐相當困難。

川普 日本 關稅

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