談判代表7度訪美未果 日方高層承認：8月前達成協議「相當困難」

日本政府今（8日）上午在首相官邸召開因應美國關稅的對策會議，首相石破茂指示相關閣員加速與美方協商。讀賣報導，鑑於負責談判的經濟再生大臣赤澤正亮已七度訪美仍未達成共識，政府高層人士指出，8月前完成協議「恐怕相當困難」。

讀賣報導，石破在會議上表示已正式接獲美國總統川普通知新關稅率的信函，「實在令人遺憾」。他指出，考量到汽車是為日本的核心產業，目前日美間仍有分歧。

不過，首相強調過去的談判已有「一定進展」，透露得到美方說明，「根據日本的回應，信函內容可能重新檢討」。首相在會後於首相官邸接受記者採訪時表示，將以8月這個新期限為目標，推動日美協議，努力在守護我國國益的同時，爭取對日美雙方都有利的共識。

經濟產業大臣武藤容治在上午的記者會表示，針對汽車等受關稅影響的國內產業，政府「將掌握影響範圍且毫不遲疑採取必要對策」。

川普政府於4月啟動對進口汽車加徵25%關稅的措施。日本政府要求美方重新檢討對等關稅、鋼鐵與鋁製品等一連串關稅政策，將降低汽車關稅列為最優先的談判事項。為此，赤澤亮正4月以來，七次赴美參與部長級協商，無法拉攏雙方歧見。政府高層人士指出，在8月前完成協議恐相當困難。