東協外長會議公報草稿曝 不點名方式關切美國「適得其反」關稅

東南亞國協（ASEAN）外長本周將在馬來西亞吉隆坡開會，美國總統川普的關稅戰很可能是議程重點。法新社8日引述一份該會議聲明草稿報導，東協國家預計以不點名方式對「適得其反」的美國關稅表達關切。

法新社取得的東協外長聯合公報草稿說，他們對「全球貿易緊張局勢加劇、國際經濟格局不確定性增加，尤其是關稅相關單邊行動」表示關切。該草稿並指，關稅「適得其反且恐加劇全球經濟分化，並對東協經濟穩定與成長造成複雜挑戰」。文中並未直接點名美國。

川普7日起已陸續公布14國8月起將面臨的新關稅。法新社指，東協各國僅越南已和美國達成暫定貿易協議，印尼、寮國、泰國、緬甸、馬來西亞等東協成員，若未在8月1日前和華府達成協議，恐面臨25%至40%的高關稅。

美國國務卿魯比歐10至11日將在大馬與東協外長聚首，作為他就任現職以來首趟亞洲行一環。中國大陸和俄羅斯外長屆時也將訪問當地。一位美國國務院高官說，魯比歐很可能向東協領袖說，美國希望讓貿易關係「再平衡」。

新加坡國際事務分析家穆斯塔法說，魯比歐預計扮演白臉角色；他可望釋出正面訊息，重申東南亞對美國外交政策的重要性。但穆斯塔法也說，川普對國際主義的交易式手段，可能阻礙美國和東南亞互動深化。

馬來西亞投資、貿易及工業部8日說，將繼續與美國協商以達成平衡、互利和全面的貿易協議。泰國代理總理普譚同日說，希望能和美國達成更好的協議，最重要的是保持良好泰美關係。