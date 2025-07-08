快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

東協外長會議公報草稿曝 不點名方式關切美國「適得其反」關稅

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普7日在白宮出席晚宴。歐新社
美國總統川普7日在白宮出席晚宴。歐新社

東南亞國協（ASEAN）外長本周將在馬來西亞吉隆坡開會，美國總統川普關稅戰很可能是議程重點。法新社8日引述一份該會議聲明草稿報導，東協國家預計以不點名方式對「適得其反」的美國關稅表達關切。

法新社取得的東協外長聯合公報草稿說，他們對「全球貿易緊張局勢加劇、國際經濟格局不確定性增加，尤其是關稅相關單邊行動」表示關切。該草稿並指，關稅「適得其反且恐加劇全球經濟分化，並對東協經濟穩定與成長造成複雜挑戰」。文中並未直接點名美國。

川普7日起已陸續公布14國8月起將面臨的新關稅。法新社指，東協各國僅越南已和美國達成暫定貿易協議，印尼、寮國、泰國、緬甸、馬來西亞等東協成員，若未在8月1日前和華府達成協議，恐面臨25%至40%的高關稅。

美國國務卿魯比歐10至11日將在大馬與東協外長聚首，作為他就任現職以來首趟亞洲行一環。中國大陸和俄羅斯外長屆時也將訪問當地。一位美國國務院高官說，魯比歐很可能向東協領袖說，美國希望讓貿易關係「再平衡」。

新加坡國際事務分析家穆斯塔法說，魯比歐預計扮演白臉角色；他可望釋出正面訊息，重申東南亞對美國外交政策的重要性。但穆斯塔法也說，川普對國際主義的交易式手段，可能阻礙美國和東南亞互動深化。

馬來西亞投資、貿易及工業部8日說，將繼續與美國協商以達成平衡、互利和全面的貿易協議。泰國代理總理普譚同日說，希望能和美國達成更好的協議，最重要的是保持良好泰美關係。

川普 東協 關稅

延伸閱讀

南韓政府全力因應川普關稅 爭取雙邊峰會一次解決

挺川普說法 魯比歐：伊關鍵核設施已毀 加巴德：伊重建需數年

美襲伊朗核設施 魯比歐稱「德黑蘭距擁核更遠」受損情形曝光

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

相關新聞

談判代表7度訪美未果 日方高層承認：8月前達成協議「相當困難」

日本政府今（8日）上午在首相官邸召開因應美國關稅的對策會議，首相石破茂指示相關閣員加速與美方協商。讀賣報導，鑑於負責談判...

川普宣布對14國課徵關稅 陸外交部喊話：關稅戰沒有贏家

美國總統川普於當地時間7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。對此，大陸外交部表示，中方立場一貫，關...

為何亞洲淪川普關稅最大苦主？美近百年來最大關稅漲幅 6大QA一次看

衛報報導，美國總統川普7日公布對14個貿易國家的關稅稅率，並警告在8月1日前達成協議，否則將祭出25%至40%稅率。這是...

美課35%關稅 孟加拉台商轉向零關稅歐洲客戶

美國公布對日、韓等14國課徵新的關稅稅率，其中對孟加拉課徵35%，孟加拉台商表示，將盡量多開發零關稅的歐洲客戶來因應，希...

川普關稅仍高達36% 泰國擬對9成美國進口商品大幅減稅

美國總統川普揚言對泰國商品徵收36%關稅，負責領軍對美談判的泰國副總理兼財政部長皮猜今天表示，泰國已在7月6日提出修正關...

路透：陸警告美勿重啟關稅戰 反對犧牲中方利益報復妥協國家

美中在日內瓦敲定的貿易戰休兵90天協議，將在8月12日屆滿，中方則強硬回應警告川普政府，勿在下月恢復對中國商品徵收高額關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。