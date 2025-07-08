美課35%關稅 孟加拉台商轉向零關稅歐洲客戶

美國公布對日、韓等14國課徵新的關稅稅率，其中對孟加拉課徵35%，孟加拉台商表示，將盡量多開發零關稅的歐洲客戶來因應，希望將影響降到最低。

美國總統川普（Donald Trump）致函14國，通知新的關稅稅率，目前被徵最多稅的是緬甸、寮國，稅率皆為40%，柬埔寨、泰國緊接在後，被課徵36%，孟加拉和塞爾維亞則被課徵35%。將於8月1日起適用。

孟加拉台商會榮譽會長邱志輝接受中央社記者訪問時表示，台商在孟加拉的投資以紡織成衣、製鞋類、自行車或家具代工等3大產業為主，其中紡織成衣約占半數，而孟加拉台商僅少部分如磁磚、建材、鋁門窗等是做內銷市場，其他多數是做外銷市場，尤其又以紡織成衣、製鞋業為主。

邱志輝提到，孟加拉2024年出口總額約575億美元，其中銷往美國的約83億美元，占比約14.4%。同樣的，台商在孟加拉投資中，銷往美國的比例一樣相對不高。

邱志輝解釋，從孟加拉銷售到歐洲，尤其是台商中最大宗的紡織成衣、製鞋業，關稅是0，先前美國的相關稅率是17%，「本來就已經相對不好賺了」，只是因為配合客戶，不得不把東西賣到美國，如今美國關稅跳到35%，幾乎是之前的兩倍，孟加拉台商當然會受到不小的影響。

邱志輝告訴中央社記者，面對美國關稅拉高，孟加拉台商雖然無奈，但也只能以分散客戶來因應，「現在就是聚焦在歐洲，多開發一些非美國，尤其是可享零關稅的歐洲客戶來因應。」

川普在4月初祭出對等關稅措施，對多國徵收10%至50%不等的關稅，但隨後宣布90天的暫緩期，其間僅收10%基準關稅，暫緩期將於7月9日到期。川普7日公布對日、韓等14國課徵新的關稅稅率時，再將暫緩期延至8月1日。