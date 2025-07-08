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川普關稅仍高達36% 泰國擬對9成美國進口商品大幅減稅

中央社／ 曼谷8日專電
負責領軍對美談判的泰國副總理兼財政部長皮猜。 歐新社
負責領軍對美談判的泰國副總理兼財政部長皮猜。 歐新社

美國總統川普揚言對泰國商品徵收36%關稅，負責領軍對美談判的泰國副總理兼財政部長皮猜今天表示，泰國已在7月6日提出修正關稅提案，同意對約90%的美國進口商品大幅減稅，他樂觀認為在8月1日新期限前仍有協商空間。

川普（Donald Trump）4月宣布對等關稅政策，泰國當時的關稅就是36%；而90天暫緩期在7月9日屆滿前夕，川普致函泰國的關稅仍高達36%。

泰國公視（Thai PBS）報導，皮猜（Pichai Chunhavajira）今天表示，他對美國決定對泰國商品徵收36%關稅的決定有點意外，不過樂觀認為在8月1日新期限前仍有協商空間。

他說，美國正式通知對泰國商品課徵36%關稅，可能尚未充分考慮泰國在7月6日提出修正後的關稅提案。

皮猜表示，距離新期限還有20天，他希望美國在審視泰國的原始與修正提案後，能降低目前設定的36%關稅。他透露，在修正提案中，泰國同意對約90%的美國進口商品大幅減稅，並對部分進口物品完全免稅。

皮猜指出，仍有約10%的美國進口商品未被納入減稅範圍，因為政府必須保護泰國的企業，並顧及對與泰國簽有自由貿易協定的其他國家的影響。

皮猜強調，下一步泰國應進行經濟結構改革，以降低對出口的依賴，加強農業部門、精進旅遊產業並提升遊客信心。

川普 關稅

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