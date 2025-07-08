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美國對日本加徵25%關稅 將衝擊航空、建築機械產業

中央社／ 東京8日專電
航空業示意圖。圖／AI生成
航空業示意圖。圖／AI生成

美國總統川普宣布8月1日起將向日本進口產品徵收25%對等關稅，日本政府雖然將會繼續談判，但若關稅真的生效，對美出口比重較高的航空機零組件，以及建築機械等產業，將會受到重大衝擊。

川普宣布向日本進口產品徵收25%對等關稅，也就是在現行對所有貿易夥伴徵收的10%基本關稅外，再加徵15%，這項關稅不包含各產業的專項關稅。

日本經濟新聞報導，根據財務省統計，2024年日本出口總額為107兆879億日圓（約新台幣21.4兆），其中對美出口為21兆2947億日圓，約占整體2成。

航空機零組件在2024年的出口總額為3079億日圓，其中對美出口占比高達76.5%。日本IHI原動機（IHIPower Systems）負責製造美國奇異公司（GeneralElectric）和普惠公司（Pratt & Whitney）生產的民用航空機發動機零組件。

雖然關稅由進口方的美國企業承擔，但日本企業也有可能被要求負擔部分費用。各方將重新檢視供應鏈，或是研究把關稅成本轉嫁到發動機售價當中。

在建築與礦山機械方面，對美出口占比超過50%。日本建築機械巨頭小松製作所在北美的銷售額占總營收的3成。為了應對關稅，公司計畫以附加費（surcharge）的方式，把成本轉嫁給買方，同時也在重新規劃供應鏈。

工具機與金屬加工機械的對美出口占比為23.4%。根據日本工作機械工業會統計，日本的工具機訂單有2成來自美國。DMG森精機（DMG Mori）和牧野製作所已經表明，會以附加費的方式，把關稅成本轉嫁給顧客。

如果對等關稅生效，所有對美出口業務的日本企業都會受到影響。美國作為日本最大的出口對象國，對等關稅將波及眾多行業。經濟同友會代表幹事新浪剛史表示，對等關稅「絕對不是（企業）可以自行吸收的水準」，表達了強烈的危機感。

日本經濟團體連合會（經團連）會長筒井義信昨天在記者會表示，「（美國）一旦加徵對等關稅，將會產生極為重大的影響」，「會對日本企業今後的投資戰略可預見性，以及收益性，帶來極為廣泛的影響」。

川普 日本 關稅

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