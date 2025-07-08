南韓政府全力因應川普關稅 爭取雙邊峰會一次解決

美國總統川普陸續宣布新關稅，韓國從8月1日起將面臨25%對等關稅。韓國政府下午召開緊急會議，總統辦公室也正全力協調舉行雙邊峰會，爭取在會中達成共識，一次性解決關稅問題。

川普在當地時間7日向多國發出信函，通知將從8月1日起課徵對等關稅，其中韓國稅率和4月初宣布稅率相同為25%。由於韓國政府剛派出國家安保室長魏聖洛赴美與白宮高層會面協商，韓方對這項發展顯然相當意外。

不過，韓國政府對此盡力樂觀看待。產業通商資源部第一時間發出新聞稿表示，8月1日起實施對等關稅，比原先預定的7月9日多出3週緩衝時間，認為川普實際上有意繼續談判，才延長了3週。

韓國總統辦公室指出，美國通知的對等關稅稅率與4月宣布的25%相同，已經避免了最糟的情況。

韓國總統辦公室隨即宣布，將在下午召集相關部會舉行緊急對策會議，並表示總統李在明正透過在美國訪問的魏聖洛，取得當地最新狀況。

韓聯社引述總統辦公室官員指出，考慮到與美國的貿易談判局勢可能再次變動，韓國政府將全力因應，促進協商進行。韓方將盡早、不排除在本月內安排韓美峰會舉行。

若韓美峰會在7月舉行，部分觀點認為，雙方可能透過領導人直接溝通，解決在實務會議階段難以處理的問題。魏聖洛7日在華府與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面時，也提及希望盡速舉行雙邊峰會，就「所有懸而未決的問題取得雙邊互惠的進展」；據韓國總統辦公室轉述，美方對此表示同意。

除魏聖洛外，韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九也正在華府，於當地時間5日會晤美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）後，7日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，為關稅議題商討兩國製造業合作方案，9日將再次會談。