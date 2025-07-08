紐時：川普關稅威脅再起 新興經濟體轉向彼此合作

金磚國家在本屆於巴西里約的兩天峰會期間討論簡化繁瑣程序，以增進成員國間貿易。隨美國總統川普準備恢復關稅措施，幾個出口大國著手規劃一個降低對美貿易依賴的未來。

川普今年4月2日在他所謂「解放日」（LiberationDay）宣布對大部分貿易夥伴實施對等關稅，旋即在4月9日宣布暫緩90天供各方與美國貿易談判。他今天先公布對日、韓等14國恢復關稅的稅率，訂8月1日起適用。

紐約時報指出，在里約熱內盧為期兩天會議期間，包含俄、中、巴西、南非、印度在內的金磚集團（BRICS）成員誓言深化彼此關係，並討論如何簡化繁瑣程序，促進成員國間的貿易往來更便捷。

在不點名美國或川普下，金磚聯盟批評國際貿易裡的壁壘，並捍衛成員國擁有報復「不公平關稅」權利。金磚成員國合計占全球GDP逾40%。

紐時認為，金磚集團成員致力增加彼此貿易，凸顯川普關稅戰正在重塑全球經濟關係，並將美國貿易夥伴推向其他市場。

川普今天揚言，附和他所謂金磚各國「反美政策」的國家，會被他額外加徵10%關稅。

金磚集團創建於2009年，目的是增進世界新興經濟體的地緣政治與經濟影響力。成立以來金磚集團又擴大到納入埃及、衣索比亞、印尼、伊朗、阿拉伯聯合大公國為成員，並與其他國家發展靈活的夥伴關係。

儘管金磚集團多年來多被視為代表所謂「全球南方」國家的象徵性聯盟，但近年來也開始嘗試在成員國之間建立更具實質內容的合作關係。

近期一項提議主張設立穀物貿易交易所，以抗衡美國與歐洲的大宗商品平台。這個構想最初由俄羅斯提出，目的是減少對美元依賴，並促進金磚國家間的貿易，未來也可能進一步擴大涵蓋其他農產品。

其他正在研議的計畫還包括建立一套替代性的國際支付系統，使金磚成員能以本國貨幣進行貿易。此舉也將為如俄羅斯等成員提供繞過西方因入侵烏克蘭而祭出制裁的方法。

中國與俄羅斯在金磚集團居主導角色，再加上伊朗與其他成員的加入，引發對金磚集團可能變為反西方平台的疑慮。但巴西總統魯拉對此駁斥，強調金磚的存在，正是為平衡長期以來過度集中於由美國及西方國家掌控的全球秩序。