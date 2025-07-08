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談判未果？面臨川普36%關稅未變 泰代理總理盼達成「更佳協議」

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
泰國代理總理普譚。 法新社
泰國代理總理普譚。 法新社

美國總統川普在寄給泰國關稅通知函中，揚言對泰國商品徵收36%關稅，泰國代理總理普譚今天表示，他希望能與美國達成「更佳協議」。

法新社報導，川普（Donald Trump）今年4月初宣布首波針對多國的關稅措施時，泰國同樣面臨36%稅率。不過川普隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美國談判，盼在7月9日期限前與華府達成稅率較低的協議。

川普昨天致函十幾個國家，重申課徵高額關稅的威脅，但也將談判期限延至8月1日。

普譚（Phumtham Wechayachai）在泰國首都曼谷告訴記者：「我們與美國保持良好關係是最重要的。待我們重新評估情勢後，我希望我們能達成更佳協議。」

儘管川普對泰國宣布的關稅維持不變，他先前揚言對美國其他一些貿易夥伴課徵的最高稅率有所調降。

川普 泰國 關稅

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