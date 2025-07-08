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川普宣布對14國課徵關稅 陸外交部喊話：關稅戰沒有贏家

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國總統川普於當地時間7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，大陸外交部發言人毛寧對此僅重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。（美聯社資料照）
美國總統川普於當地時間7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，大陸外交部發言人毛寧對此僅重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。（美聯社資料照）

美國總統川普於當地時間7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用。對此，大陸外交部表示，中方立場一貫，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。

在7月8日大陸外交部例行記者會上，針對彭博記者提問道，川普簽署行政令，延後「對等關稅」至8月1日生效，中方對此有何評論？可否介紹中美經貿磋商情況最新進展？

大陸外交部發言人毛寧僅簡短表示，在關稅問題上，中方的立場是一貫的，也是非常明確的。關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。她並強調，「你關心中美之間的談判，建議向中方的主管機關了解」。

此前，川普4月2日在他所謂「解放日」宣布對大部分貿易夥伴加徵10%至50%不等的基準關稅／對等關稅，引發全球市場動盪後，又在4月9日宣布對等關稅措施暫緩90天，期間僅實施10%基準關稅，供各國與美談判盼爭取較低稅率。

時隔幾個月，川普於當地時間7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上先是公布對日本和南韓的關稅通知函，內容指出，美國預計8月1日起向兩國出口到美國的產品徵收25%的關稅。此外，川普也公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關稅達40%；川普7日也簽署行政命令延長對等關稅寬限期至8月1日。

川普政府公布的稅率顯示，對馬來西亞（25%）、哈薩克（25%）、突尼西亞（25%）、南非（30%）、波士尼亞與赫塞哥維納（30%）、印尼（32%）、孟加拉（35%）、塞爾維亞（35%）、柬埔寨（36%）、泰國（36%）、寮國（40%）、緬甸（40%）等國的關稅通知函，其中最高課徵40%的關稅。

川普 關稅

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