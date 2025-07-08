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日執政黨高層批川普函告關稅「非常失禮」 外務省官員指協商卡關因素
日本執政自民黨8日針對美國總統川普函告所有日本進口商品將從8月1日開始徵收25%關稅一事，召開了綜合對策本部幹部會議，政調會長小野寺五典則在開場致詞時表達強烈不滿。
每日新聞與共同社報導，小野寺說：「這樣的內容非常難以接受，僅以一封信通知盟國實在是非常失禮的行為，感到強烈的憤慨。」
此外，考慮到新的關稅率將從8月1日開始適用，他也要求政府：「還有時間，希望能妥善應對。」並表示政府準備了針對川普關稅的緊急應對措施，「願推動盡快啟動」。
小野寺會後受訪時指出，川普在正式通知日本前，就把信函發到社群平台，「在外交上非常失禮」。有記者詢問此事是否影響參議院選舉，小野寺強調：「選舉是另一回事，關稅問題會對國民生活產生巨大影響，希望政府為國家利益堅定應對。」
報導提及，外務省官員就川普函告的關稅表示，「任何人都不會覺得這是合理的內容」，同時稱「距離8月1日還有三周，我們不會放棄談判」。另一名官員認為，只要美方不降低對日本汽車加徵的關稅，雙方談判很難達成共識。
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