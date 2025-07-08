為何亞洲淪川普關稅最大苦主？美近百年來最大關稅漲幅 6大QA一次看

衛報報導，美國總統川普7日公布對14個貿易國家的關稅稅率，並警告在8月1日前達成協議，否則將祭出25%至40%稅率。這是美國近百年來最大關稅漲幅，不僅造成全球市場劇烈波動，其中又以亞洲國家受到最大衝擊，多個東南亞國家是全球製造重鎮，2024年該區域占全球GDP的7.2%。以下透過6大提問進一步了解最新情勢。

川普關稅政策有何改變？

川普本周通知日本、南韓及其他12國，若未能儘速達成協議，將自8月1日起對其輸美商品課徵至少25%關稅。他同時警告，若有國家採取報復措施，或試圖透過第三國轉運以規避關稅，美方將進一步上調稅率。過去數月，川普的關稅談判立場反覆多變，使各國難以掌握政策走向，紛紛加緊磋商以避免承受高額關稅壓力。

哪些國家受到影響？

目前已有14個國家接獲新關稅通知，稅率約介於25%至40%，其中多項高稅率落在東南亞開發中國家，包括印尼32%、柬埔寨與泰國各36%，寮國與緬甸則高達40%。

作為製造業重鎮的孟加拉面臨35%稅率，突尼西亞、馬來西亞、哈薩克面臨25%稅率，南非與波士尼亞與赫塞哥維納等國，若未達成協議，也將被課徵30%關稅。

哪些國家已與美達成協議？

美國5月8日與英國拍板貿易協議，包括對大多數英國商品課徵10%關稅，包括汽車；鋼鐵與鋁則免稅。

川普本月2日宣布與越南達成協議，美國對越南大部分出口商品課徵20%關稅，並對轉運貨品開徵40%。

另外，美中經歷激烈貿易戰和日內瓦及倫敦兩回合貿易會談後，目前進入微妙的休兵狀態。

市場與企業反應？

美國股市出現下跌，標普500指數收盤下跌約0.8%，為近三周來最大單日跌幅。日本車商在美掛牌股票同樣下挫，豐田汽車收跌4%，本田汽車下跌3.9%。

此外，美元表現疲弱，今年上半年為超過50年來最差的一次。

安奈克斯財富管理公司（Annex Wealth Management）首席經濟學家傑考布森（Brian Jacobsen）告訴路透，「關稅言論已經讓市場失去動能」。

為何亞洲國家尤其慘烈？

亞洲多國面臨最嚴苛的關稅，川普稱，這是因為這些國家對美國存在「不公平的貿易逆差」，也就是對美出口大於進口。然而，分析人士質疑其計算方式的合理性，並指出川普實際上可能是藉此懲罰中國，藉由針對那些接受中國大量投資的國家，來施壓世界第二大經濟體中國。

東南亞數個國家是全球製造重鎮，2024年該區域占全球GDP的7.2%，並以紡織品與鞋類等商品出口為主，這類產品將因高額關稅受到嚴重衝擊；與此同時，這些商品在美國市場的價格也可能因此上漲。

接下來將會如何？

白宮發言人李維特表示，將有更多國家在本周接獲通知信。

李維特補充，川普已「接近」與其他國家達成協議，但「他希望確保這些協議是最好的」。

然而，迄今為止協議進展有限，這也凸顯貿易專家所說的，貿易協議本質上耗時且複雜。