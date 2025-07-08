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川普對英國加徵關稅衝擊 捷豹汽車銷量驟降

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）。路透 路透社
英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）。路透 路透社

為因應美國總統川普關稅政策，英國豪華汽車製造商「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）已停止向美國出貨，今天公布的財報顯示，公司季度銷售額大幅下滑。

捷豹荒原路華在聲明中說，截至6月底為止的3個月內，公司零售銷售額較去年同期大減15.1%。

法新社報導，捷豹汽車表示，此次業績下滑的部分原因是為了因應川普4月對汽車產業加徵的關稅，公司因此「暫停對美國出貨」。捷豹目前是印度塔塔汽車（Tata Motors）旗下品牌。

英國汽車製造商和貿易商協會（Society of MotorManufacturers and Traders）在上個月的報告中指出，5月份英國對美國的汽車出口額驟降超過一半，但也強調兩國日前達成的貿易協議預計將幫助恢復銷售額。

根據倫敦當局與華府達成的協議，在每年限量10萬輛的前提下，英國對美國汽車出口的關稅將從27.5%降至10%。

此外，捷豹汽車在英國當地銷售也受到影響，主因公司正逐步淘汰舊式車款，為推出新款電動車做準備。

川普 關稅

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