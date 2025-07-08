川普關稅大限一延再延！富比世統計4/2以來「政策髮夾彎27次」

美國總統川普7日宣布對14個貿易國家的新關稅，並且宣布再度延至8月1日凌晨0時01分生效。美國富7比世雜誌7日統計，川普2月7日首度宣布即將開徵對等關稅，從4月2日「解放日」到本月7日，他在關稅政策上已經改變立場或改口多達27次，有時光是一天之中就出現政策髮夾彎。

川普4月2日首度公布對等關稅稅率，並對全球進口商品課徵10%至50%的關稅，當時稱將從4月9日開始實施，從此開啟一場對全世界的貿易戰。

美國接著首先在4月5日對所有進口商品實施10%全面基本關稅，並於4月9日起對包括歐盟在內的57個經濟體實施10%至50%的對等關稅。不過，4月9日下午，川普政府又宣布暫緩對等關稅90天，只保留基本關稅。川普當時自信表示「已有超過75國提出協商請求，並未採取報復措施」，其幕僚甚至宣稱將在90天內完成90份貿易協議。

然而截至目前，除了中國以外，美國真正達成協議的僅有英國與越南兩國。儘管川普政府將中國列為已協議國之一，但實際上雙方只是暫時中止高達145%與125%的報復性關稅，並且展開談判。

在新一輪寬限期將屆滿之際，川普原本揚言將寄發通知函給各國，聲稱「最高可能徵收70%關稅」，但最終仍選擇展延期限，繼續談判。

美國媒體與金融市場再度以「TACO Trump」形容川普行為。「TACO」（Trump Always Chickens Out）為華爾街對川普的戲稱，意指他總是態度強硬、最後卻臨陣退縮，嘲諷他頻繁的政策髮夾彎。

根據富比士報導，川普在4月2日公布對等關稅時，曾包裝為「理性設定稅率」，但事後公布的計算公式其實只是將貿易逆差除以該國對美出口總額，並非如白宮所言的複雜模型。

富比世進一步列舉川普在關稅政策上說法前後不一的諸多例子，稱這次延長至8月1日為第27次政策反覆（flip-flop）。

富比世也引述德意志銀行（Deutsche Bank）分析師指出，他們早就預測川普會延長關稅寬限期，並認為未來還會有更多類似情況。

川普7日在白宮告訴記者：「我想說8月1日就是確定的實施日，但我無法百分之百保證。如果他們打電話來說，他們提出不同方案，而我覺得可以接受，那我們就會有不同做法。」