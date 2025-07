日韓等14國稅率公布 川普關稅最新概況一覽

美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率,將於8月1日起適用,隨後又透露其實都還有轉圜空間。他今天另簽署行政命令,將對等關稅暫緩期限從7月9日延至8月1日。

川普4月2日在他所謂「解放日」(Liberation Day)宣布對大部分貿易夥伴加徵10%到50%不等的基準關稅/對等關稅,引發全球金融市場動盪後,旋即又在4月9日宣布對等關稅措施暫緩90天,期間僅實施10%基準關稅,供各國與美談判盼爭取較低稅率。

● 日韓等14國 關稅稅率介於25%至40%

川普7日中午起陸續透過自家社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)公布寫給日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞-赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等14國領導人的關稅通知信。這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等。

其中美國主要貿易夥伴的日、韓,關稅都是25%。馬來西亞、哈薩克、突尼西亞也是25%。

美國對印尼徵收32%關稅;對孟加拉徵收35%;對泰國和柬埔寨徵收36%。

南非、波赫的稅率為30%,印尼為32%。孟加拉與塞爾維亞是35%;柬埔寨、泰國為36%;寮國與緬甸則為40%。

● 中、加、墨、英、歐盟等情況

中國:在美中5月日內瓦貿易談判達成休兵後,雙方暫時取消自4月2日以來的相互報復螺旋。目前美國對中國銷美貨品的關稅稅率為55%,其中20%為芬太尼關稅、10%基準關稅,其餘25%是川普今年上任前的稅率。

墨西哥與加拿大:川普下令對加、墨銷美貨品加徵25%關稅3月生效,之後同意符合美墨加協定(USMCA)規範的產品可豁免。2020年生效的美墨加協定一般允許產品免關稅進入,前提是企業要能證明產品零組件的來源符合特定規範。

3月生效的加、墨銷美商品須課25%關稅,品項也不含石油、天然氣等能源產品,因為能源品項的關稅是10%。

歐盟:歐盟出口至美國的產品目前面臨10%基準關稅,但若雙方未能在8月1日前達成協議,稅率最高可能調升至50%。華爾街日報7月初曾披露,歐盟官員表示與美方協議的輪廓已快要底定。

英國:美英之間的貿易關係相對平衡,雙方目前也已達成一項初步貿易協議,使英國輸美產品的關稅暫時維持在10%。協議也暫讓英國免於稅率高達50%的鋼鋁關稅。

● 特定品項關稅

除基準關稅與對等關稅外,川普政府另對特定品項輸美制定關稅。各國銷美汽車課25%關稅4月3日生效,稅率同為25%的輸美汽車零件則於5月3日生效。符合美墨加協定的汽車產品可豁免。

各國銷美鋼、鋁從6月4日起加徵的關稅從稍早的25%拉高為50%,但英國可豁免。

川普另考慮對更多品項加徵關稅,包含製藥、半導體、重要礦產、銅及木材。川普政府4月根據1962年貿易擴張法第232條規定(Section 232 of the TradeExpansion Act of 1962),啟動對電腦晶片與製藥的調查。232條款賦予美國總統可對攸關國家安全的品項課關稅。

白宮官員表示,對等關稅不適用於已納入另以國安因素為由加徵特定關稅的品項。