快訊

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

彰化累積雨量大範圍紫爆 鄭明典：可能需要周邊縣市支援防救災

日韓等14國稅率公布 川普關稅最新概況一覽

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用，隨後又透露其實都還有轉圜空間。他今天另簽署行政命令，將對等關稅暫緩期限從7月9日延至8月1日。

川普4月2日在他所謂「解放日」（Liberation Day）宣布對大部分貿易夥伴加徵10%到50%不等的基準關稅/對等關稅，引發全球金融市場動盪後，旋即又在4月9日宣布對等關稅措施暫緩90天，期間僅實施10%基準關稅，供各國與美談判盼爭取較低稅率。

● 日韓等14國 關稅稅率介於25%至40%

川普7日中午起陸續透過自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）公布寫給日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞－赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等14國領導人的關稅通知信。這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等。

其中美國主要貿易夥伴的日、韓，關稅都是25%。馬來西亞、哈薩克、突尼西亞也是25%。

美國對印尼徵收32%關稅；對孟加拉徵收35%；對泰國和柬埔寨徵收36%。

南非、波赫的稅率為30%，印尼為32%。孟加拉與塞爾維亞是35%；柬埔寨、泰國為36%；寮國與緬甸則為40%。

● 中、加、墨、英、歐盟等情況

中國：在美中5月日內瓦貿易談判達成休兵後，雙方暫時取消自4月2日以來的相互報復螺旋。目前美國對中國銷美貨品的關稅稅率為55%，其中20%為芬太尼關稅、10%基準關稅，其餘25%是川普今年上任前的稅率。

墨西哥與加拿大：川普下令對加、墨銷美貨品加徵25%關稅3月生效，之後同意符合美墨加協定（USMCA）規範的產品可豁免。2020年生效的美墨加協定一般允許產品免關稅進入，前提是企業要能證明產品零組件的來源符合特定規範。

3月生效的加、墨銷美商品須課25%關稅，品項也不含石油、天然氣等能源產品，因為能源品項的關稅是10%。

歐盟：歐盟出口至美國的產品目前面臨10%基準關稅，但若雙方未能在8月1日前達成協議，稅率最高可能調升至50%。華爾街日報7月初曾披露，歐盟官員表示與美方協議的輪廓已快要底定。

英國：美英之間的貿易關係相對平衡，雙方目前也已達成一項初步貿易協議，使英國輸美產品的關稅暫時維持在10%。協議也暫讓英國免於稅率高達50%的鋼鋁關稅。

● 特定品項關稅

除基準關稅與對等關稅外，川普政府另對特定品項輸美制定關稅。各國銷美汽車課25%關稅4月3日生效，稅率同為25%的輸美汽車零件則於5月3日生效。符合美墨加協定的汽車產品可豁免。

各國銷美鋼、鋁從6月4日起加徵的關稅從稍早的25%拉高為50%，但英國可豁免。

川普另考慮對更多品項加徵關稅，包含製藥、半導體、重要礦產、銅及木材。川普政府4月根據1962年貿易擴張法第232條規定（Section 232 of the TradeExpansion Act of 1962），啟動對電腦晶片與製藥的調查。232條款賦予美國總統可對攸關國家安全的品項課關稅。

白宮官員表示，對等關稅不適用於已納入另以國安因素為由加徵特定關稅的品項。

川普 關稅

延伸閱讀

川普7日關稅信無新意？CNBC：4月2日戲碼重演一次

尼坦雅胡：巴勒斯坦若建國 將成摧毀以色列平台

川普對等關稅整理包：現況如何？市場怎麼解讀？川普會繼續TACO嗎？

川普鬆口「關稅還有得談」！8月前仍有轉圜空間…TACO又來了

相關新聞

台灣還在剉咧等！紐時：川普關稅第N次延期 專家警告2風險

華爾街日報報導，美國總統川普7日陸續公布對多個貿易國的關稅，並且宣布8月1日生效，以延長談判時間，重啟對全球多國的貿易戰...

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

海峽時報報導，美國總統川普於當地時間7日陸續公布對多國的關稅信函，亞洲除了日本與南韓苦吞25%關稅之外，許多東南亞國家的...

川普首批關稅通知函寄出！「日韓徵25% 」14國關稅一次看

川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，美國總統川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關...

日相正面解讀川普關稅還有得談 石破茂：至少不是30%或35%

因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。還說...

首批收通知14國關稅還有轉圜 川普：還不到百分百確定

川普政府7日寄送第一批關稅通知函給14個國家，不過美國總統川普7日並未把話說死，川普表示，如果他們致電說要提供不同的條件...

川普再公布5國關稅 最高40%！還沒有台灣

美國總統川普日前預告將於7日中午向各國發出關稅通知函，他7日中午在社群網路上先後公布寄給日本、南韓兩國的通知函，指美國預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。