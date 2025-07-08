川普7日關稅信無新意？CNBC：4月2日戲碼重演一次

美國總統川普7日在真實社群貼出自己致函十多國領導人，通知將於8月1日開始徵收的新關稅稅率，但CNBC 電子報「Daily Open」指出，川普的關稅通告函讓人心跳加速，卻似乎沒有承諾任何新內容。

CNBC記者指出，初讀川普的關稅通告函，就足以讓人心跳加速，信中充滿大膽的情感宣示，例如「你永遠不會對美國失望」，還有令人咋舌的雙位數百分比，介於25%到40%，以及一項若對方不予回應的隱晦威脅，即「這些關稅可能會根據我們與貴國的關係作調整」。

但若退一步看，川普通告函的目的，似乎與4月2日在白宮玫瑰園舉起的那張對等關稅表，或許並無太大差別。

這篇電子報說，川普函中威脅，除非各國與美國達成貿易協議，否則嚴厲的關稅會在某個日期生效；甚至連稅率數字都與最初公布的相差不遠。換句話說，關稅通告函不過是4月那場戲碼的重演。

川普6日在回應關稅期限是否會更改問題時說：「會有關稅。關稅就是關稅。」但風險管理公司Trivariate Research執行長帕克（Adam Parker）7日在CNBC《收盤鐘》（Closing Bell）節目中說：「如果仔細看這些細節，我甚至不知道是否有人能看懂今天宣布的內容與之前有什麼不同，是否真的會實施，又會實際影響到哪些公司。」