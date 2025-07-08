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川普公布新關稅 馬來西亞25%將繼續談、泰國36%爭取降稅有信心

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4月2日在白宮玫瑰園就對等關稅問題發表演說。路透
美國總統川普4月2日在白宮玫瑰園就對等關稅問題發表演說。路透

美國總統川普7日陸續公布十多封致各國的關稅稅率通告函，東南亞的馬來西亞與泰國稅率分別為25%與36%。彭博資訊報導，兩國官方均已做出回應。

馬來西亞在4月2日公布的關稅稅率為24%，川普7日發布的通告函則上調至25%。馬來西亞投資、貿易及工業部發表聲明表示，將繼續與美國展開「互利互惠」的貿易協議談判。

聲明指出，馬來西亞正致力於持續與美國接觸，以達成一項平衡、互利且全面的貿易協議，並將繼續與美方展開討論，以解決尚未解決的問題，釐清已宣布關稅的範圍與影響，並尋求及時完成談判的途徑。該部補充，這些努力正在持續進行，反映馬來西亞願意達成一個公平且具可持續性的成果。

泰國財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）則表示，鑒於泰方提出將多數美國商品進口稅降至零的提案，曼谷當局對能夠爭取到低於36%的關稅稅率仍抱持樂觀態度。

皮猜告訴泰媒，泰國預計將在美方設定的8月1日最後期限前完成貿易談判。他指出，川普所設定的稅率並未考慮泰方修訂後的提案內容，包括取消多種商品的關稅和非關稅壁壘以提高市場准入。

皮猜表示，泰方最新提案「對美國是一筆好協議，泰國將降低90%的美國商品進口關稅」。但他也補充說，對於通告函仍將關稅維持在36%不變，感到「有些震驚」。

根據先前報導，為避免川普政府祭出高達36%的懲罰性關稅，泰國做了最後努力，提出要擴大美國農工產品的市場准入，同時增加採購能源與波音飛機。皮猜當時表示，最新方案旨在提升雙邊貿易額，並在5年內將對美460億美元貿易順差削減70%，以便7到8年內實現貿易平衡，進度快於先前承諾的十年內。

川普 關稅

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