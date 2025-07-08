川普對等關稅整理包：現況如何？市場怎麼解讀？川普會繼續TACO嗎？

美國總統川普在美東時間7日終於「開獎」，率先公布14國的對等關稅，迄今最高者為寮國的40%，但日本的稅率被提高1個百分點至25%，南韓則維持為25%，8月1日起開徵，台灣、印度及歐盟等更大貿易夥伴的稅率則還沒公布，但關鍵是川普也簽署行政命令，正是延長對等關稅緩徵期限至美東時間8月1日午夜0時1分（台灣時間8月1日中午12時1分）。

川普的信函也強調目前正瞄準「轉運」貨物，表明若各國「轉貨運物以規避更高的關稅」，關稅稅率會再提高。他也留下伏筆，他說目前確定的是8月1日的最後期限，但如果各國提出建議，他對進一步延期抱持開放態度，他也說，這些公布的稅率是「最後結果，但如果他們提出不同的條件，我也喜歡，我們就會接受」。

目前公布了哪些國家的對等關稅？

川普在美東時間7日下午陸續在自家社群媒體Truth Social發布他簽署的關稅通知函，從日本開始，共有14個國家，由高至低排列依序為：

寮國：40

緬甸：40

泰國：36

柬埔寨：36

塞爾維亞：35

孟加拉：35

印尼：32

南非：30

波士尼亞與赫塞哥維納：30

日本：25

南韓：25

馬來西亞：25

哈薩克：25

突尼西亞：25

此前，美國已陸續和中國大陸、英國及越南達成貿易協議，英國關稅稅率為10%，越南為20%（轉運貨物則課徵40%），中國大陸目前整體關稅稅率是55%，期限在8月10日屆滿。

由於中國大陸屬特殊安排，若排除中國大陸，川普政府目前共公布了16個國家的對等關稅稅率。

摩根士丹利經濟學家團隊計算，若這些新的稅率生效，亞洲的加權平均關稅稅率將提高到27%，但半導體、藥品等產業關稅，以及中國大陸協商、轉運議題的不確定性將揮之不去，抑制企業信心、資本支出和貿易循環。

各國回應與談判進度？

日本表示將採取所有可能措施減輕美國的關稅衝擊，並將繼續協商，在談判時強調日本是美國的最大投資人，也在美國創造最多就業。南韓也計劃更密集美國協商，

泰國將趕忙與美國談判，爭取在新的貿易提案下，能將36%的稅率降到更低水準，認為應該能在8月1日大限前達成共識。馬來西亞也將繼續和美國協商「互惠」的貿易協議

彭博資訊報導，歐盟正尋求本周敲定初步貿易協議，讓8月1日起的關稅稅率鎖在現行的10%，並爭取讓飛機、飛機零組件及酒類產品豁免於這10%關稅。

市場怎麼解讀？

亞洲投資人目前聚焦於川普正式延後關稅緩徵期到8月1日，認為發布這些關稅稅率只是一種協商策略，而非認真的威脅，因此亞股8日盤中回穩，日韓股市及韓元都上漲，新興市場貨幣大多升值，也意味著「TACO」（川普終將退縮）交易依然熱絡。

IG市場公司分析師塞卡摩認為，這些「篤定、但不是100%確定」的關稅稅率，象徵進入另一輪TACO交易。而且在關稅戰的實際衝擊顯現前，投資人會避免在市場行情過度反映貿易戰的傷害。

彭博分析師指出，貿易發展路徑愈不確定，投資人就愈確定關稅的衝擊將降低，這14國的最終關稅水準將遠低於7日公布的水位，畢竟最新公布的對等關稅稅率大多比4月公布的數字下降（只有日本和馬來西亞例外），柬埔寨更足足調降13個百分點。

彭博經濟學家解讀，川普延後對等關稅緩徵期限的重要性，遠大於諸多關稅通知函，對日本來說，延後期限意味著日相石破茂不必倉促趕在7月20日的參議院選舉前敲定協議，能在選後再「好好談」，川普的信函敦促日本或日本企業擴大在美國生產，暗示川普重視的談判議題，日本可能還有讓步空間。