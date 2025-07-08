台灣還在剉咧等！紐時：川普關稅第N次延期 專家警告2風險

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7日在白宮設宴款待以色列總理。美聯社
美國總統川普7日在白宮設宴款待以色列總理。美聯社

華爾街日報報導，美國總統川普7日陸續公布對多個貿易國的關稅，並且宣布8月1日生效，以延長談判時間，重啟對全球多國的貿易戰。紐約時報報導描述，台灣仍在積極爭取敲定協議，文中引述專家警告，川普以關稅為籌碼施壓各國讓步，貿易夥伴恐面臨國內政治風險，加上最後期限一延再延，企業與消費者面臨的長期不確定性也將延續。

川普7日晚間在與以色列總理內唐亞胡的晚宴上表示：「如果想玩這場遊戲，就得照規矩來…這就是你們必須付出的代價。對我來說這件事已經定了…我們正向各國發函，告訴他們該繳多少關稅。」

川普補充，白宮已經快與印度達成協議。美國財政部長貝森特7日也透露，未來48小時將公布更多協議。

紐約時報報導，白宮發言人李維特7日在簡報會表示，川普正與各國取得進展，稱川普的電話響個不停，「世界各國領袖一直打來求情」。

紐時報導提到，川普政府官員表明川普本周將宣布與一些國家的貿易協議。美國除了與印度接近達成協議，歐盟也似乎愈發有信心避免高額關稅；其他國家包括巴基斯坦、台灣與瑞士等也正在積極爭取敲定協議。

另一方面，紐時引述美國對外貿易委員會主席柯文（Jake Colvin）的話表示，各國雖然做出降低貿易壁壘等讓步，但他們並不確定會得到美方什麼程度的回報。

雖然部分已達成協議的國家，關稅有略為下調，但目前還沒有一國成功將稅率壓低至10%以下。柯文指出，如果這些國家談判到最後，得到結果還是美國將關稅提高到10%以上、超過2024年的水準，它們將很難接受，因為在自己國家內部，恐怕會遭遇選民反彈、陷入政治風險。

經濟學家認為，川普關稅大限一延再延，可能進一步加劇企業與消費者連月來面對的不確定性。再者，政策一變再變，也讓許多企業暫緩人力招募與投資計畫。

美國銀行業巨擘富國銀行（Wells Fargo）經濟學家豪斯（Sarah House）指出：「整體而言，我們認為不確定性將延續。政策細節仍然有許多不清楚、不完整之處」。

川普 關稅

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