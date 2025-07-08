被美列25%關稅 馬來西亞：續與美對話盼達互利協議

美國總統川普公布14國8月1日起適用的新關稅，馬來西亞關稅稅率為25%，較「解放日」的24%上調。大馬政府回應，單邊措施可能干擾兩國間具互利效果的商業運作，將持續與美國接觸，朝著一項平衡、互利且全面的貿易協議努力。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公開分別致前述國家的信函，內文用字幾乎相同，關稅各異，其中馬來西亞的關稅稅率為25%，較「解放日」的24%上調。

馬來西亞投資、貿易及工業部對此發布聲明指出，馬來西亞重視與美國長久以來的經貿關係，並認同開放且公平的貿易對於兩國就業與經濟成長的重要性，因此馬來西亞承諾將持續與美國接觸，朝著一項平衡、互利且全面的貿易協議努力。

聲明強調，馬來西亞投資、貿易及工業部將本著誠意，繼續與美方展開對話，以解決現存問題、釐清新關稅的範圍與影響，並尋求推動談判儘速完成的方式。

「儘管馬方理解美方對於貿易不平衡的關切，但建設性互動與對話仍是邁向解決問題的最佳途徑。」聲明指出，美國是馬來西亞的重要貿易夥伴與出口市場，單邊措施可能對兩國間具互利效果的商業運作、供應鏈與投資流動造成干擾，「馬來西亞政府將持續致力於保護本國企業、勞工與消費者的利益，並會採取一切必要措施，以降低新關稅措施所帶來的影響。」

根據馬來西亞媒體星洲網報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）近日出席金磚峰會時表示，金磚國家經濟實力強，支持維護多邊主義。

馬來西亞北方大學（UUM）經濟學教授林福炎（Hock Eam Lim）曾表示，許多國家轉移生產基地到大馬設廠再轉出口到美國，大馬遭列對等關稅，將導致某些產業受影響，短期僅能以不變應萬變，長期則以分散市場為投資策略。