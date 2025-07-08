快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

被美列25%關稅 馬來西亞：續與美對話盼達互利協議

中央社／ 新加坡8日專電
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。 美聯社
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。 美聯社

美國總統川普公布14國8月1日起適用的新關稅，馬來西亞關稅稅率為25%，較「解放日」的24%上調。大馬政府回應，單邊措施可能干擾兩國間具互利效果的商業運作，將持續與美國接觸，朝著一項平衡、互利且全面的貿易協議努力。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公開分別致前述國家的信函，內文用字幾乎相同，關稅各異，其中馬來西亞的關稅稅率為25%，較「解放日」的24%上調。

馬來西亞投資、貿易及工業部對此發布聲明指出，馬來西亞重視與美國長久以來的經貿關係，並認同開放且公平的貿易對於兩國就業與經濟成長的重要性，因此馬來西亞承諾將持續與美國接觸，朝著一項平衡、互利且全面的貿易協議努力。

聲明強調，馬來西亞投資、貿易及工業部將本著誠意，繼續與美方展開對話，以解決現存問題、釐清新關稅的範圍與影響，並尋求推動談判儘速完成的方式。

「儘管馬方理解美方對於貿易不平衡的關切，但建設性互動與對話仍是邁向解決問題的最佳途徑。」聲明指出，美國是馬來西亞的重要貿易夥伴與出口市場，單邊措施可能對兩國間具互利效果的商業運作、供應鏈與投資流動造成干擾，「馬來西亞政府將持續致力於保護本國企業、勞工與消費者的利益，並會採取一切必要措施，以降低新關稅措施所帶來的影響。」

根據馬來西亞媒體星洲網報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）近日出席金磚峰會時表示，金磚國家經濟實力強，支持維護多邊主義。

馬來西亞北方大學（UUM）經濟學教授林福炎（Hock Eam Lim）曾表示，許多國家轉移生產基地到大馬設廠再轉出口到美國，大馬遭列對等關稅，將導致某些產業受影響，短期僅能以不變應萬變，長期則以分散市場為投資策略。

川普 關稅

延伸閱讀

普發現金繼續等 王育敏：關稅特別條例視美最終稅率

政院：尚未收到美關稅函 鄭麗君赴美協商中

政院：我方尚未收到關稅信件 談判代表仍在美國協商中

日韓25%對等關稅還有轉圜 江啟臣：我方應爭取更好待遇

相關新聞

台灣還在剉咧等！紐時：川普關稅第N次延期 專家警告2風險

華爾街日報報導，美國總統川普7日陸續公布對多個貿易國的關稅，並且宣布8月1日生效，以延長談判時間，重啟對全球多國的貿易戰...

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

海峽時報報導，美國總統川普於當地時間7日陸續公布對多國的關稅信函，亞洲除了日本與南韓苦吞25%關稅之外，許多東南亞國家的...

川普首批關稅通知函寄出！「日韓徵25% 」14國關稅一次看

川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，美國總統川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關...

日相正面解讀川普關稅還有得談 石破茂：至少不是30%或35%

因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。還說...

首批收通知14國關稅還有轉圜 川普：還不到百分百確定

川普政府7日寄送第一批關稅通知函給14個國家，不過美國總統川普7日並未把話說死，川普表示，如果他們致電說要提供不同的條件...

川普再公布5國關稅 最高40%！還沒有台灣

美國總統川普日前預告將於7日中午向各國發出關稅通知函，他7日中午在社群網路上先後公布寄給日本、南韓兩國的通知函，指美國預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。