日相正面解讀川普關稅還有得談 石破茂：至少不是30%或35%

因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。還說，通知信所述的稅率，不是美國川普總統先前提出的30%或35%，而是幾乎維持現行稅率，且延長協議的期限至8月1日。

石破在政府綜合對策本部會議中宣布已接獲美國政府來函，通知自8月1日起對日本所有出口產品課徵25%的關稅。他說，日美雙方仍有無法達成共識的議題，所以尚未達成協議。這是因為日方避免輕率妥協，在協商過程中嚴格把關。不過，雙方的討論有所進展。

石破早上在首相官邸對向記者表示，日本政府的立場是不會輕易妥協。將以8月1日這一新期限為目標，致力於達成對日美雙方都有利的協議。

川普於本月1日對與日本的關稅談判表示，他很懷疑是否能達成協議，再次表達對貿易逆差的不滿，暗示可能對日本輸美商品，課徵約30%至35%的關稅。川普說，「我會寫封信給他們。他們要支付30%、35%，或者由我們決定的稅率。」

石破因而正面解讀，認為沒有到30%或35%。4月「解放日」時，美國宣布將對日徵24%的關稅，這次提高1%。雙方的關稅攻防，以汽車關稅為最大障礙。