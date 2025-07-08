快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

日相正面解讀川普關稅還有得談 石破茂：至少不是30%或35%

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。路透
因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。路透

因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。還說，通知信所述的稅率，不是美國川普總統先前提出的30%或35%，而是幾乎維持現行稅率，且延長協議的期限至8月1日。

石破在政府綜合對策本部會議中宣布已接獲美國政府來函，通知自8月1日起對日本所有出口產品課徵25%的關稅。他說，日美雙方仍有無法達成共識的議題，所以尚未達成協議。這是因為日方避免輕率妥協，在協商過程中嚴格把關。不過，雙方的討論有所進展。

石破早上在首相官邸對向記者表示，日本政府的立場是不會輕易妥協。將以8月1日這一新期限為目標，致力於達成對日美雙方都有利的協議。

川普於本月1日對與日本的關稅談判表示，他很懷疑是否能達成協議，再次表達對貿易逆差的不滿，暗示可能對日本輸美商品，課徵約30%至35%的關稅。川普說，「我會寫封信給他們。他們要支付30%、35%，或者由我們決定的稅率。」

石破因而正面解讀，認為沒有到30%或35%。4月「解放日」時，美國宣布將對日徵24%的關稅，這次提高1%。雙方的關稅攻防，以汽車關稅為最大障礙。

川普 石破茂 關稅

延伸閱讀

川普發關稅通知函後 在美上市南韓科技股大跌！日韓開盤逆勢上揚

川普公布首批關稅 台灣不在名單內 半導體業者直呼不妙

川普宣布日韓關稅…日經南韓開盤逆勢漲？「只有台灣的散戶在怕」

市場靜待川普關稅政策結果 台指期早盤小跌震盪

相關新聞

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異 專家揭川普重稅信用意

海峽時報報導，美國總統川普於當地時間7日陸續公布對多國的關稅信函，亞洲除了日本與南韓苦吞25%關稅之外，許多東南亞國家的...

首批收通知14國關稅還有轉圜 川普：還不到百分百確定

川普政府7日寄送第一批關稅通知函給14個國家，不過美國總統川普7日並未把話說死，川普表示，如果他們致電說要提供不同的條件...

日相正面解讀川普關稅還有得談 石破茂：至少不是30%或35%

因應美國宣布對日本徵25%的關稅，日本首相石破茂今（8日）早在首相官邸開會，石破表示達成協議是因為日方避免輕率妥協。還說...

川普首批關稅通知函寄出！「日韓徵25% 」14國關稅一次看

川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，美國總統川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關...

川普再公布5國關稅 最高40%！還沒有台灣

美國總統川普日前預告將於7日中午向各國發出關稅通知函，他7日中午在社群網路上先後公布寄給日本、南韓兩國的通知函，指美國預...

比解放日多1%！日媒分析川普嚴厲施壓 只再給20天談判

美國總統川普7日在社群網路公布寄給日本的通知函，指美國預計8月1日起向日開徵25%的關稅。NHK分析，此次公布的稅率，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。