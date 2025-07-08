美媒：川普關稅政策目標彼此矛盾 恐難完全實現

美國總統川普今天針對多個國家宣布新一波關稅稅率。美國有線電視新聞網（CNN）分析，川普關稅政策初期已取得一些政治和經濟上的勝利；但從長遠來看，期盼達成的目標彼此間相互矛盾，恐無法靠關稅完全實現。

報導指出，川普（Donald Trump）整體關稅政策希望達成4大目標：振興美國製造業、增加美國政府收入、平衡美國貿易逆差，以及迫使貿易夥伴制定有利於美國的政策。

川普上任後頭幾個月已透過關稅取得進展。部分企業宣布在美投資設廠，每個月有數百億美元關稅收入流入美國，美國4月貿易赤字減半，許多國家與美國展開談判。

不過，報導指出，這些成功跡象，可能只是經濟體系在面對高額美國關稅的現實下，企業、消費者和商界快速調整的初期反應，而非真正的長期成效。

就振興製造業來看，川普主張以對國內減稅、對進口商品課徵更高關稅來促進就業。

報導分析，蘋果公司（Apple）、通用汽車（GeneralMotors）等企業確實相繼宣布在美國投資設廠。但許多企業表示，投資決策早在川普宣布加徵關稅之前就已制定。

另外，美國面臨製造業勞工不足的重大挑戰。美國勞工部5月報告指出，製造業出現41.4萬個職缺，但美國國內缺乏願意從事這類工作及符合技術能力條件的勞工。美國勞工成本也高於其他國家，一些產業專家估計，iPhone改在美國生產，售價將飆升。

與此同時，美國製造業的就業並未因此蓬勃發展。事實上，情況剛好相反。

川普上任後的2個月，美國新增9000個製造業職位；但之後的2個月，製造業就業人數每月流失約7000人，「目前美國製造業總就業人數比川普剛上任時還要少」。

報導指出，關稅最終或許能在某些領域實現美國製造，但川普表示，若企業在美生產，就不用繳納關稅；這代表企業一旦真的都回到美國生產，美國政府就收不到關稅。

在增加美國政府收入方面，川普主張關稅能為美國創造數兆美元收入。

川普曾表示：「我們會賺很多錢，然後我們會為美國人民減稅。」

報導分析，目前美國政府每年從所得稅獲得約3兆美元（約新台幣87兆）收入，同時，美國每年約進口3兆美元商品。德意志銀行（Deutsche Bank）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，這意味若要用關稅收入完全取代所得稅，對所有進口商品的關稅至少要達到100%。

不過，隨著商品價格上漲，消費需求會下降。因此，史洛克估計，若真要用關稅取代所得稅收入，關稅稅率可能需要提高到200%。目前關稅收入遠遠達不到那樣的規模。

平衡美國貿易逆差上，報導指出，川普常將貿易逆差稱為一種「損失」，經濟學家則普遍認為，貿易逆差不等於經濟虧損，反而可能是強勁內需的表現。如果貿易赤字持續縮減，反倒可能是一項訊號，即美國的消費能力正在下降。

川普今天針對多個國家宣布新一波關稅稅率，8月1日上路。報導分析，這項最後期限，可能是為讓這些國家有更多時間來談判，但這種做法並不總是奏效。

再者，一旦貿易夥伴妥協，關稅恐得取消，這也將削弱美國政府透過關稅來增加財政收入的目標。川普要實現所有目標，似乎根本不可能。