亞洲國家對等關稅比一比！這國稅率意外大減 專家揭川普重稅信用意

海峽時報報導，美國總統川普於當地時間7日陸續公布對多國的關稅信函，亞洲除了日本與南韓苦吞25%關稅之外，許多東南亞國家的稅率也紛紛揭曉。不過，台灣、新加坡與印度尚未收到信。專家指出，這波關稅信是「重演老戲碼」，先是放話威脅再延長期限來迫使對方更多讓步，此舉也造成白宮信譽問題，令外界質疑8月1日期限是否會再展延。

目前在亞洲方面，日本與南韓遭課25%關稅，馬來西亞和印尼的稅率分別為25%和32%，泰國為36%；至於寮國與緬甸則均為40%。

報導指出，令人意外的是柬埔寨。根據通知，柬埔寨輸美商品將被課36%關稅，大幅減少13個百分點，遠低於川普4月2日公布的49%。

海峽時報報導指出，對於已收函和未收函國家來說，川普這波關稅信傳達一項非常明確的訊息：對等關稅在8月1日正式生效前，各國還有3周時間談判並取得貿易協議。

但是，川普難以預測的談判風格已經讓白宮產生信譽問題，令人質疑8月1日是否也會再度展延。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟與國際商業專家芮恩希（William Alan Reinsch）描述，「這是重演老戲碼。明確表達威脅，然後延長期限，希望藉此達成協議」。

芮恩希指出，這是試圖促使各國讓步，因為從美方立場而言，這些國家至今都讓得不夠多。

芮恩希表示：「現在的問題是：若隨著8月1日接近仍未能達成協議，川普會再度延長暫緩期，或者再提高稅率，還是真的動手徵稅？」

以下為已公布的亞洲國家最新對等關稅稅率，括號為相對解放日原稅率增減百分點：

日本：25%（+1）

南韓：25%（不變）

馬來西亞：25%（+1）

哈薩克：25%（-2）

印尼：32%（不變）

孟加拉：35%（-2）

泰國：36%（不變）

柬埔寨：36%（-13）

緬甸：40%（-4）

寮國：40%（-8）