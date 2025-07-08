首批收通知14國關稅還有轉圜 川普：還不到百分百確定

川普政府7日寄送第一批關稅通知函給14個國家，不過美國總統川普7日並未把話說死，川普表示，如果他們致電說要提供不同的條件，只要讓他滿意，「我們就會這麼做」；川普說，現在的狀態是確定的，但還不到百分之一百確定。

美國對等關稅90天寬限期原本預計於7月9日到期，不過川普7日簽署行政命令延長期限至8月1日；川普政府7日也寄送關稅通知函給包括日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14個國家，稅率落在25%至40%之間。

川普7日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面，兩人並共進晚餐。

川普在接受媒體提問時表示，有些國家想要與美國達成協議，有些國家則有一點被寵壞了。

針對已經宣布的關稅稅率，川普說，他認為已經是最後結果，但如果這些國家致電提出不同的條件，他也對條件感到滿意的話，「我們就會這麼做」；川普說，現在的情況是確定的，但還不到百分之百確定，假如他們提議不同的做法，美國會持開放的態度。

川普指出，美國很接近與印度達成貿易協議，至於無法與美國達成貿易協議的國家則會收到關稅通知函。

川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上先是公布對日本和南韓的關稅通知函，內容指出，美國預計8月1日起向兩國出口到美國的產品徵收25%的關稅。

川普後來也公布對馬來西亞（25%）、哈薩克（25%）、突尼西亞（25%）、南非（30%）、波士尼亞與赫塞哥維納（30%）、印尼（32%）、孟加拉（35%）、塞爾維亞（35%）、柬埔寨（36%）、泰國（36%）、寮國（40%）、緬甸（40%）等國的關稅通知函，其中最高課徵40%的關稅。