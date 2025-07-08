美延後對等關稅期限 歐盟意見分歧、德國籲加速談判

美國原訂對等關稅談判期限將於9日到期，白宮今天表示，總統川普稍晚將簽署行政命令，將期限延長至8月1日。歐盟各成員國對美方提出的協議草案立場分歧，德國主張儘速達成協議止損，法國、西班牙則認為不宜倉促答應美方條件。

美國總統川普（Donald Trump）日前警告各國，對美方提出的協議「要就要，不要就拉倒」（take it orleave it），若未在期限內完成談判，自8月1日起將對多國出口至美國的產品加倍徵收關稅。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，川普將於稍晚簽署行政命令，將原訂7月9日的談判期限延後至8月1日。

歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）日前向歐盟各國政府代表簡報目前與美方談判的最新狀況。德國商報（Handelsblatt）引述一名與會人士指出，歐盟尚未與美方達成協議。

根據商報，華府最新提出的協議草案未對歐盟最關切的汽車、鋼鐵與製藥等產業提出減稅承諾，內容主要是單方面要求歐盟讓步，不符歐方期待。歐盟各成員國因此對是否接受協議草案意見分歧。

法國、西班牙與目前擔任輪值主席國的丹麥等主要反對國，主張應與美國就關稅協議詳細談、謹慎談，避免倉促妥協損及歐洲產業利益；德國則傾向與美方儘速達成協議，以早點止損。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）先前敦促歐盟，應與美國就雙邊關稅問題達成「快速、簡單」的架構協議，避免貿易衝突持續升溫，衝擊德國出口產業。

在今天的德國聯邦政府例行記者會上，總理發言人柯內留斯（Steffen Cornelius）也重申梅爾茨立場，回應媒體提問時表示，「在貿易政策上，時間就是金錢」。

不過，德國內部也有不少反對在期限前倉促決議的聲音。社民黨籍（SPD）歐洲議會議員朗吉（BerndLange）以英國與越南為例，警告歐盟不應在川普壓力下簽署一份缺乏法律約束力、條款又不明確的協議，因為最終結果往往嚴重偏向美方利益。

綠黨籍（Greens）歐洲議會議員卡瓦齊尼（AnnaCavazzini）則指出，若美方提出的協議未明確處理汽車、製藥等對美出口的核心產業關稅，歐盟就不該接受，並應啟動反制措施，以保護自身利益。

在歐盟內部分歧與川普施壓雙重夾擊下，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）正承受巨大壓力。

商報指出，與前任主席榮科（Jean-Claude Juncker）於2018年面對川普加徵鋼鋁關稅時迅速祭出反制手段、親赴白宮協商相比，范德賴恩至今未對美方提出任何報復性措施，已被歐盟內部不少人士視為戰略錯誤。

有批評者形容她在談判中彷彿「雙手被綁」，缺乏反制手段，無法與美方對等交涉，甚至指出川普對歐盟提出的條件「比對英國還差」，引發更大不滿。

隨著對等關稅期限延後，歐盟內部不同調是否讓美歐關稅談判持續陷入僵局，或有望進一步突破仍未可知。柯內留斯表示，無論未來談判結果為何，德國政府都將支持歐盟整體協商成果。