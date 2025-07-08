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川普鬆口「關稅還可談」！滿足2條件有轉圜 「非絕對定案」
彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間7日表示，儘管對多國的關稅函文已陸續發出，並預定自8月1日生效，但仍不排除重新協商的可能性，強調若有貿易夥伴提出不同方案且「他認為可接受」，美方將持開放態度。
川普7日晚間與以色列總理內唐亞胡共進晚餐表示，對於本周透過函文通知各方的關稅稅率，他仍願意協商。
川普表示：「我會說是最終版，但如果他們提出不同方案，而我覺得可以接受，那我們就會有不同做法。」
另外，被問及對等關稅將在8月1日生效是否為定案時，川普表示：「我會說是定案，但不是百分之百。假如他們打電話來說想用不同方式處理，我們也會持開放態度。但基本上目前情況就是這樣。」
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