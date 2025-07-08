巴西總統批川普關稅威脅：金磚國家可對等回應

巴西總統魯拉今天在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會上批評美國總統川普，尤其是對「與金磚國家反美政策保持一致」的國家將加徵10%關稅。魯拉說，如果美國加徵關稅，金磚國家也有權以同樣方式回應，採取對等原則。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，巴西是一個主權國家，金磚國家（BRICS）的誕生不是為了對抗任何人，而是為了提出一種新的全球組織形式。

魯拉認為，川普（Donald Trump）通過網際網路威脅其他國家是不負責任和錯誤的行為。他還說，「世界已經改變，我們不需要一個皇帝」。

他指出，如果美國加徵關稅，金磚國家也有權以同樣方式回應，採取對等原則。

魯拉在回應川普為巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）辯護時宣稱，捍衛巴西的民主是只屬於巴西人的事情，且沒有人可以凌駕於法律之上。

魯拉還將川普的發言對金磚國家峰會的影響最小化，稱金磚國家領導人甚至沒有討論加徵關稅的問題，顯示「沒有人重視它」。

儘管魯拉的言詞強硬，巴西外交部選擇避免與美國發生直接衝突。

金磚國家當地時間6至7日在巴西里約熱內盧（Riode Janeiro）舉行峰會。在6日發表的聯合聲明中，金磚國家領袖在未提到川普的情況下，將矛頭指向川普的全面性關稅措施，對「不公正、單方面的保護措施，包括無差別提高對等關稅」提出警告。