歐盟傳將與美達成協議！路透：有望逃過川普重稅信 拚10%關稅豁免

美國對等關稅原訂暫緩期將在當地時間7月9日屆滿，美國總統川普7日陸續公布對貿易國家的關稅信函。路透引述知情人士於7日透露，歐盟將不會收到美國開徵高額關稅的函文，同時歐盟正在爭取獲得美方10%基本關稅的豁免權。

部分歐盟消息人士指出，歐盟接近與川普政府達成一項協議。

三名熟悉情況的消息人士於7日表示，該協議可能包含在特定項目上對美方10%基本關稅作出有限讓步，例如飛機及零件、部分醫療設備與烈酒。

另有兩位消息人士表示，歐盟也正在研議，未來讓在美國生產並出口汽車的歐盟車廠，能以低於目前25%稅率的條件，進口更多歐盟車輛。這類安排將有利於在美國設有大型工廠的德國汽車製造商。

歐盟執委會7日晚間向歐盟各國外交使節簡報時表示，歐洲各國正面臨兩難：接受一項不平衡的協議，或面對更多不確定性。

歐盟執委會也表示，川普政府未對未來是否進一步徵收關稅或要求額外讓步作出任何保證。

目前，歐盟出口至美國的鋼鐵與鋁品面臨50%關稅，汽車與汽車零件則為25%，其他大多數產品為10%。美國方面也正考慮對藥品與半導體課徵進一步關稅。