川普對十餘國新一波關稅幾乎打回4月水準但延至8月生效 台灣還有轉機

美國總統川普周一發布首批關稅通知函，威脅對主要貿易夥伴提高關稅稅率，其中日本和南韓貨品將被課徵25%關稅。他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。

川普也宣布對馬來西亞、哈薩克和突尼西亞貨品徵收25%關稅，南非則面臨30%關稅，寮國和緬甸將被課40%。其他國家還包括印尼32%、孟加拉35%、泰國和柬埔寨各36%、波士尼亞30%，塞爾維亞則為35%。

這些國家是川普揚言將陸續發布單方面關稅警告及貿易協議的首波對象，距離貿易夥伴面臨4月2日所謂「對等關稅」協議截止日還有兩天。

川普在通知函中寫道：「我們的經貿關係很遺憾一直很不對等。」

他也簽署行政命令，將所有面臨對等關稅國家的新關稅生效日延後至8月1日，等於給相關國家多出三周時間和白宮協商。

目前看來，這些通知函主要是以新方式再次延後原訂7月9日「對等關稅」的最後期限，最早也要到8月初才會實施。川普在Truth Social平台公布的大部分關稅稅率，基本上都與他最早預告的相符。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，將有大約十多個國家會在周一直接收到總統發出的關稅通知。

川普致函南韓總統和日本首相的內容幾乎一模一樣，表示兩國下個月出口美國的貨品將面臨25%關稅，還說：「我們決定繼續與貴國推動合作，但前提是雙方必須有更平衡、更公平的貿易關係。」

他還寫道：「請理解，25%的稅率，其實遠低於彌補我們對貴國龐大貿易逆差所需的水準。」

川普表示，這些關稅稅率不包含美國政府已經針對特定產業進口貨品另行實施或即將實施的產業別關稅。日本和南韓都是汽車出口大國，也同樣面臨美國對鋼鐵產品加徵的關稅。

萊維特在白宮說：「我們確實看到很多正面進展，但政府、總統和貿易團隊的目標，是為美國民眾和勞工爭取到最有利的協議。」

行政官員已表示，川普本周還會宣布多項貿易協議。美國和印度已接近達成初步貿易架構，歐盟官員也越來越有信心，能達成避免被課徵關稅的協議。其他國家，包括印尼、巴基斯坦、台灣和瑞士，也都積極爭取與美國達成貿易協議。

在有限的時間內，只有少數國家成功與美國達成協議。其間，川普先後宣布與英國、越南達成初步架構協議，並和中國大陸達成貿易休兵。

日本和南韓雖然是美國重要盟友，但雙方談判進度比美方預期還慢，部分原因在於日韓最近都在舉行大選，加上川普仍持續對兩國汽車、鋼鐵和電子產品等主要貨品加徵或威脅加徵新關稅。

凱投宏觀（Capital Economics）估算，約有一半日本和南韓對美出口貨品，可能已被川普針對汽車、電子、鋼鐵和醫藥等關鍵產業加徵或即將加徵的其他關稅所涵蓋。