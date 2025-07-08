快訊

慎防致災！ 嘉縣、高雄豪雨特報 中南部7縣市大雨

丹娜絲瀕死 今北東炎熱南大雷雨 將有2熱帶擾動發展 吳德榮曝對台影響

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

南韓承認與美「有過激烈的談判」視關稅談判實際已延長至8月1日

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
南韓國產業通商資源部稱「為盡快解決關稅帶來的不確定性，將在剩餘時間內推動談判，爭取達成互惠互利的談判結果」。為因應國內需求疲弱及美國關稅政策帶來的不確定性，南韓央行於總統大選前，宣布下調基準利率0.25個百分點。歐新社
南韓國產業通商資源部稱「為盡快解決關稅帶來的不確定性，將在剩餘時間內推動談判，爭取達成互惠互利的談判結果」。為因應國內需求疲弱及美國關稅政策帶來的不確定性，南韓央行於總統大選前，宣布下調基準利率0.25個百分點。歐新社

美國總統川普7日致函南韓總統李在明，宣布自8月1日起加徵25%關稅，並在他的社群媒體公布這一消息。對此，南韓產業通商資源部表示，對等關稅寬限期實際上已延長至8月1日。新聞稿說，新政府上任以後，在短時間內秉持國家利益至上原則，與美有過激烈的談判，但現實是，沒有足夠的時間就所有問題達成一致。

川普公開信函後，南韓國產業通商資源部隨即發布新聞稿。稱「為盡快解決關稅帶來的不確定性，我們將在剩餘時間內推動談判，爭取達成互惠互利的談判結果」。

朝鮮日報報導，談判部長呂漢九上任後，即於上月22日至27日訪美，與美國貿易代表葛里爾等人會談。在對等關稅寬限期即將到期之際，南韓政府6日派出國家安保室長魏聖洛前往華府，媒體分析情況十分緊急。

產業通商資源部今表示：「我們將把這封信視為將期限延長至8月1日，在剩餘時間內加快談判進程，迅速解決關稅帶來的不確定性。」

川普 關稅

延伸閱讀

否認須為德州洪災傷亡負責 白宮：惡毒的謊言

川普徵收新關稅引發拋售 道指跌逾400點

川普：8月1日起對日韓徵25%關稅 轉運或報復課更多

美關稅寬限期將到期？白宮：川普計畫延長至8月1日

相關新聞

川普首批關稅通知函寄出！「日韓徵25% 」14國關稅一次看

川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，美國總統川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關...

川普：結盟金磚反美國家 加徵10%關稅

路透報導，美國對等關稅寬限期將在九日屆滿，美國總統川普六日發文表示，任何與金磚國家（ＢＲＩＣＳ）「反美政策」結盟的國家，...

美關稅寬限期將到期？白宮：川普計畫延長至8月1日

美國總統川普日前預告將於7日中午向各國發出關稅通知函，他7日在社群網路上先後公布寄給日本、南韓兩國的通知函，指美國預計8...

川普再公布5國關稅 最高40%！還沒有台灣

美國總統川普日前預告將於7日中午向各國發出關稅通知函，他7日中午在社群網路上先後公布寄給日本、南韓兩國的通知函，指美國預...

比解放日多1%！日媒分析川普嚴厲施壓 只再給20天談判

美國總統川普7日在社群網路公布寄給日本的通知函，指美國預計8月1日起向日開徵25%的關稅。NHK分析，此次公布的稅率，高...

對等關稅將揭曉 郭智輝：台美還在談判中

美國對等關稅即將揭曉，政府經貿團隊嚴陣以待，但對外發言仍低調審慎。經濟部長郭智輝昨以「還在談判中」五字回應；政院官員則說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。