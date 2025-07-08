南韓承認與美「有過激烈的談判」視關稅談判實際已延長至8月1日

美國總統川普7日致函南韓總統李在明，宣布自8月1日起加徵25%關稅，並在他的社群媒體公布這一消息。對此，南韓產業通商資源部表示，對等關稅寬限期實際上已延長至8月1日。新聞稿說，新政府上任以後，在短時間內秉持國家利益至上原則，與美有過激烈的談判，但現實是，沒有足夠的時間就所有問題達成一致。

川普公開信函後，南韓國產業通商資源部隨即發布新聞稿。稱「為盡快解決關稅帶來的不確定性，我們將在剩餘時間內推動談判，爭取達成互惠互利的談判結果」。

朝鮮日報報導，談判部長呂漢九上任後，即於上月22日至27日訪美，與美國貿易代表葛里爾等人會談。在對等關稅寬限期即將到期之際，南韓政府6日派出國家安保室長魏聖洛前往華府，媒體分析情況十分緊急。

產業通商資源部今表示：「我們將把這封信視為將期限延長至8月1日，在剩餘時間內加快談判進程，迅速解決關稅帶來的不確定性。」