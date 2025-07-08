比解放日多1%！日媒分析川普嚴厲施壓 只再給20天談判

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聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美國總統川普宣布將自8月1日起，對來自日本與南韓的商品加徵25%關稅。圖為日本汽車速霸陸（Subaru）與本田（Honda）生產的新車，停放在舊金山灣區加州里奇蒙港的停車場。路透
美國總統川普宣布將自8月1日起，對來自日本與南韓的商品加徵25%關稅。圖為日本汽車速霸陸（Subaru）與本田（Honda）生產的新車，停放在舊金山灣區加州里奇蒙港的停車場。路透

美國總統川普7日在社群網路公布寄給日本的通知函，指美國預計8月1日起向日開徵25%的關稅。NHK分析，此次公布的稅率，高於4月對日本宣布的24%對等關稅。雖然僅高出1個百分點，但這個數字也可視為川普要對日本施加嚴厲壓力的象徵。

日本政府預定今（8日）召開綜合對策本部會議，首相石破茂會親自出席。會中預計將確認持續與美方協商的方針，以達成有利於雙方的協議。石破內閣的政務高層接受NHK採訪時表示：「我們認為，川普總統的信函實質上延長了相互關稅暫停實施的期限。我方認為仍有談判空間，將持續與美國協商，力求達成包含汽車在內的整體關稅協議。」

NHK國際部主管豐永博隆在今天凌晨的速報現場中分析，通知函提到，若日本開放封閉的市場、撤除貿易壁壘，有可能重新調整信函內容。信中指關稅將自8月1日開始實施，可解讀為在此之前，仍保留談判的空間。可說日本被賦予20天左右的短暫談判期。

豐永指出，然而美日達成協議的門檻相當高。川普強烈要求解決美國的貿易赤字問題。特別是在汽車領域，他多次對日本表達不滿。美方不太可能輕易讓步，若日方不提出大膽的提案，重新調整這項關稅恐怕不容易，日美談判前景難以預測。

川普政府在4月2日公布的對等關稅中，對日本適用的是基本稅率10%加上追加稅率14%，合計24%。目前追加稅率暫停實施至7月9日為止，現階段適用10%的基本稅率。白宮官員向《日本經濟新聞》表示，自8月1日起，將在現行的10%基本稅率上再加徵15%，總稅率將達到25%。

川普 關稅

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