川普連番宣布關稅 印尼32%、孟加拉35%、泰國柬埔寨36%

美國總統川普今天公布對14國課徵的關稅稅率，根據他的最新發文，印尼將面臨32%的關稅，泰國及柬埔寨都是36%，孟加拉則是35%。整體而言，新稅率不是低於今年4月宣布的對等關稅就是持平。

川普（Donald Trump）也簽署命令，將對等關稅90天暫緩期延至8月1日。

川普4月宣布對多數貿易夥伴全面課徵10%進口關稅，另外針對數十個經濟體公布更高額的「解放日」（Liberation Day）對等關稅，隨後又暫緩上路，藉此為談判留餘地。

他下午在自家「真實社群」（Truth Social）陸續公開寄給其他國家的關稅通知函，包括日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、印尼、泰國、柬埔寨、孟加拉、塞爾維亞、波士尼亞及突尼西亞，其中以寮國和緬甸面臨的關稅最高，來到40%。

美國對印尼徵收32%關稅；對孟加拉徵收35%；對泰國和柬埔寨徵收36%關稅。

此外，川普今天也公布對塞爾維亞徵收35%的關稅；突尼西亞被課徵25%。

川普在致外國領導人的信函中警告，如果這些國家的政府因此提高關稅因應，美國將在今天公布的關稅基礎上加徵相同的百分比。

他也說，如果透過第3地轉運以規避更高關稅，則仍將按較高稅率徵收；選擇在美國境內設廠或生產，就不會被徵收這項關稅。

川普目前公開的關稅名單未含台灣，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天對財經媒體CNBC表示，美國將在接下來48小時內發布多項貿易公告。

他也提到，這些關稅通知函不必然是最後通牒。

貝森特指出：「這只是表達：『感謝你們希望與美國進行貿易，我們歡迎你們成為貿易夥伴，這是（對貴國輸美產品課徵的關稅）稅率，除非你們想回來再進行談判。』」

對等關稅90天暫緩期將於7月9日期滿，川普今天簽署行政命令，將暫緩期延至8月1日，等於給其他國家更多談判空間。