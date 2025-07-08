川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，美國總統川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關稅達40%；川普7日也簽署行政命令延長對等關稅寬限期至8月1日。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府將在48小時內做出宣布幾項宣布，並表示，接下來幾天將會非常忙碌。

美國對等關稅90天寬限期預計於7月9日到期，川普日前預告7日中午將陸續針對未達成貿易協議的國家起寄出關稅通知函，決定未來的關稅稅率，並表示，沒有與美國達成貿易協議的國家恐回到「解放日」的高關稅稅率。

川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上先是公布對日本和南韓的關稅通知函，內容指出，美國預計8月1日起向兩國出口到美國的產品徵收25%的關稅。

川普後來也公布對馬來西亞（25%）、哈薩克（25%）、突尼西亞（25%）、南非（30%）、波士尼亞與赫塞哥維納（30%）、印尼（32%）、孟加拉（35%）、賽爾維亞（35%）、柬埔寨（36%）、泰國（36%）、寮國（40%）、緬甸（40%）等國的關稅通知函，其中最高課徵40%的關稅。

川普在關稅通知函中提醒各國，如果他們到美國生產製造，將不會被課徵關稅，同時川普也在函中表示，如果各國決定提出報復性關稅，美國將在現在的關稅基礎之上再課徵對等的關稅。

美國至今已與英國、越南達成貿易協議的框架，並持續與中國大陸進行談判；至於未來，還會不會與其他國家達成貿易協議，川普日前表示，印度的可能性很高，貝森特7日指出，很多國家在最後一刻提出新的貿易條件，他的信箱在短時間內被塞滿了；貝森特也表示，美國預計在接下來的48小時內有幾項重大宣布。

白宮7日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普7日簽署行政命令，延長7月9日的期限至8月1日，以決定各國會被課徵原本的對等關稅，還是被課徵新的關稅，或者達成貿易協議。

李維特說，各國持續與美國談判，美方看到很多正面的發展，但川普和貿易團隊希望為美國人民達成最好的協議。