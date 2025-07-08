美國再揭新一波關稅 馬來西亞25%、南非30%、寮國40%

美國總統川普今天陸續宣布新關稅，「開獎」名單含面臨25%關稅的日韓、同樣遭徵25%的馬來西亞及哈薩克，南非則是30%，目前以寮國及緬甸被課徵40%為最高，皆8月1日上路。

川普（Donald Trump）今年4月宣布對多數貿易夥伴全面課徵10%進口關稅，另外針對數十個經濟體公布更高額的「解放日」（Liberation Day）「對等關稅」，隨後又踩煞車，藉此為談判留餘地。

他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公開分別致前述國家的信函，內文用字幾乎相同，關稅各異，其中馬來西亞的關稅稅率為25%，較「解放日」的24%上調。哈薩克的關稅稅率為25%，較之前的27%下調。

南非的關稅稅率為30%，與「解放日」公布的數據持平。寮國為40%，較之前的48%下調。緬甸則是40%，比之前公布的44%低。

川普對這些國家表示，如果選擇在美國境內設廠或生產，將不會被徵收這項關稅；「事實上，我們將盡一切努力快速、專業、常規性地批准（這類投資），也就是說，幾週內可完成」。

他也警告收信國，如果因任何原因決定提高關稅，無論提高的幅度為何，美國將在今天公布的關稅基礎上加徵相同的百分比。

川普說，這些關稅是必要的手段，用以矯正收信國多年來的關稅與非關稅政策及貿易壁壘，這些政策導致美國出現無法持續的貿易赤字，對美國經濟及國家安全構成重大威脅。

川普並沒有把話說死，他在信中都寫道：「這些關稅可能會根據我們與貴國的關係而上修或下調。」

美國目前只宣布與英國、中國和越南3國有關稅協商結論，柬埔寨則稱與美國達成協議。在高關稅暫緩期即將截止之際，川普今天將簽署行政命令，將7月9日期限延後至8月1日。