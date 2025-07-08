川普：8月1日起對日韓徵25%關稅 轉運或報復課更多

美國總統川普今天宣布，8月1日起對日韓進口產品徵25%關稅，經第3地轉運將適用較高稅率。如果日韓以提高關稅回應，無論調升幅度為何，美方將在25%稅率上加徵相同幅度。

川普（Donald Trump）今年4月宣布對多數貿易夥伴全面課徵10%進口關稅，另外針對數十個經濟體公布更高額的關稅，其中日本為24%，韓國則是26%，隨後又暫緩實施，藉此為談判留餘地。

美國目前只宣布與英國、中國與越南3國有結論，柬埔寨則稱與美國達成協議。如今暫緩期將於7月9日截止，各國若未能與美國達成協議，就會開始面臨更高額關稅。

川普今天在「真實社群」（Truth Social）公開分別致日本首相石破茂及韓國總統李在明的信函，用字幾乎相同的內文強調，美國必須擺脫長期以來因日韓關稅、非關稅政策及貿易壁壘所造成的持續貿易赤字，「不幸的是，這段（貿易）關係一直遠未達到互惠的水準」。

他宣布，自8月1日起，美國將對所有進口自日本及韓國的產品徵收25%的關稅，此稅率將獨立於各產業關稅（Sectoral tariffs）之外。若透過第3地轉運以規避更高關稅，則仍將按較高稅率徵收。

川普重申「在美製造」的政策精神，強調若日韓或兩國企業選擇在美國境內設廠或生產，將不會被徵收這項關稅；「事實上，我們將盡一切努力快速、專業、常規性地批准（這類投資），也就是說，幾週內可完成」。

川普對兩國領導人說，如果出於任何理由決定提高對美關稅，那麼所提高的幅度，將直接加至25%關稅之上。

他並請石破茂及李在明理解，這些關稅措施對於糾正日韓多年來的關稅、非關稅政策和貿易壁壘方面屬必要手段，這些政策已對美國造成無法持續的貿易逆差，構成對美國經濟乃至國安的重大威脅。

石破茂本月6日在電視節目中被問到打算如何處理川普的關稅信函，他回答說，日本「準備應對一切情況」。

韓國產業通商資源部同日指出，赴美訪問的通商交涉本部長呂翰九於當地時間5日會晤美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），雙方就延長寬限期進行磋商。