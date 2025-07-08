美關稅寬限期將到期？白宮：川普計畫延長至8月1日

美國總統川普日前預告將於7日中午向各國發出關稅通知函，他7日在社群網路上先後公布寄給日本、南韓兩國的通知函，指美國預計8月1日起向日、韓開徵25%的關稅；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普7日將簽署行政命令，延長關稅寬限期至8月1日。

美國對等關稅90天寬限期預計7月9日到期，川普日前預告7日將針對未達成貿易協議的國家起寄出關稅通知函，決定未來的關稅稅率，並表示，沒有與美國達成貿易協議的國家未來恐回到「解放日」的高關稅稅率。

川普7日中午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上公布對日本和南韓的關稅通知函，內容指出，美國預計8月1日起向兩國出口到美國的產品徵收25%的關稅，並表示，如果日韓決定提出報復性關稅，美國將在25%關稅的基礎之上提出對等的關稅。

美國至今已與英國、越南達成貿易協議的框架，並持續與中國大陸進行談判；至於未來，還會不會與其他國家達成貿易協議，川普日前表示，印度的可能性很高，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7日指出，很多國家在最後一刻提出新的貿易條件，他的信箱在短時間內被塞滿了；貝森特也表示，美國將在接下來的48小時內有幾項重大宣布。

白宮7日舉行記者會，李維特指出，接下來約12個國家將會在7日收到來自川普的關稅通知函，並指出，川普預計7日簽署行政命令，延長7月9日的期限至8月1日，以決定各國會被課徵原本的對等關稅，還是被課徵新的關稅，或者達成貿易協議。

李維特說，各國持續與美國談判，美方看到很多正面的發展，但川普和貿易團隊希望為美國人民達成最好的協議；李維特不願透露還有哪些國家會在7日收到關稅通知函，請大家密切關注川普的社群網絡。