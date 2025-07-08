川普：對日本及韓國進口商品徵25%關稅 8月1日生效
美國總統川普今天於社群媒體指出，他將對日本和韓國的進口商品課徵25%關稅。這是川普在華府與各國達成貿易協議的7月9日期限之前，寄給貿易夥伴的第一批信函。
法新社報導，川普在分別寫給日本和韓國領導人的信函中說道，關稅將從8月1日起生效，因為日韓與美國的貿易關係「很遺憾地遠非對等」。這兩封信的措辭幾乎相同。
彭博（Bloomberg News）報導，川普還在信中警告日韓兩國不要採取報復行動，否則還會遭到美國的懲罰。
川普的信函寫道：「如果出於任何原因你們決定提高關稅，那麼無論你們選擇什麼數字，這些數字都將加到我們徵收的25%之上。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言