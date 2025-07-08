川普：對日本及韓國進口商品徵25%關稅 8月1日生效

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天於社群媒體指出，他將對日本和韓國的進口商品課徵25%關稅。這是川普在華府與各國達成貿易協議的7月9日期限之前，寄給貿易夥伴的第一批信函。

法新社報導，川普在分別寫給日本和韓國領導人的信函中說道，關稅將從8月1日起生效，因為日韓與美國的貿易關係「很遺憾地遠非對等」。這兩封信的措辭幾乎相同。

彭博（Bloomberg News）報導，川普還在信中警告日韓兩國不要採取報復行動，否則還會遭到美國的懲罰。

川普的信函寫道：「如果出於任何原因你們決定提高關稅，那麼無論你們選擇什麼數字，這些數字都將加到我們徵收的25%之上。」

川普 關稅

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