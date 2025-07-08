聽新聞
0:00 / 0:00
川普：對日韓商品課徵25%關稅 日韓若報復將再提高稅率
美國總統川普7日正午（台灣時間8日0時）後在自創社群媒體真實社群發文，宣布對南韓及日本輸美商品各徵25%的關稅，8月1日生效。
川普在真實社群貼出2封信，分別致美國的亞洲盟邦領袖：南韓總統李在明和日本首相石破茂。
川普在信中寫道，會對韓日輸美的「任何與所有商品」徵25％關稅，但對韓日個別產業輸美商品的關稅另計。這應是指例如韓日汽車等。
這兩封信還「提醒」，若李在明及石破因此提高美國輸韓日商品的關稅，則美國會把日韓報復關稅的稅率，疊加到25%之上，對日韓再升高關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言