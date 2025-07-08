川普：對日韓商品課徵25%關稅 日韓若報復將再提高稅率

美國總統川普7日正午（台灣時間8日0時）後在自創社群媒體真實社群發文，宣布對南韓及日本輸美商品各徵25%的關稅，8月1日生效。

川普在真實社群貼出2封信，分別致美國的亞洲盟邦領袖：南韓總統李在明和日本首相石破茂。

川普在信中寫道，會對韓日輸美的「任何與所有商品」徵25％關稅，但對韓日個別產業輸美商品的關稅另計。這應是指例如韓日汽車等。

這兩封信還「提醒」，若李在明及石破因此提高美國輸韓日商品的關稅，則美國會把日韓報復關稅的稅率，疊加到25%之上，對日韓再升高關稅。