聽新聞
0:00 / 0:00

川普：對日韓商品課徵25%關稅 日韓若報復將再提高稅率

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普7日在自創社群媒體真實社群貼出致南韓總統李在明的信函。擷自真實社群。
美國總統川普7日在自創社群媒體真實社群貼出致南韓總統李在明的信函。擷自真實社群。

美國總統川普7日正午（台灣時間8日0時）後在自創社群媒體真實社群發文，宣布對南韓及日本輸美商品各徵25%的關稅，8月1日生效。

川普在真實社群貼出2封信，分別致美國的亞洲盟邦領袖：南韓總統李在明和日本首相石破茂。

川普在信中寫道，會對韓日輸美的「任何與所有商品」徵25％關稅，但對韓日個別產業輸美商品的關稅另計。這應是指例如韓日汽車等。

這兩封信還「提醒」，若李在明及石破因此提高美國輸韓日商品的關稅，則美國會把日韓報復關稅的稅率，疊加到25%之上，對日韓再升高關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

寬限期前極限施壓 川普：徵日韓25%關稅

關稅將至范德賴恩與川普通話 歐盟：有良好交流

美媒：馬斯克與川普鬧翻對北京價值降低 不利特斯拉

赴美會晤川普 內唐亞胡：盼推進加薩停火協議

相關新聞

寬限期前極限施壓 川普：徵日韓25%關稅

美國對等關稅寬限期即將屆滿，白宮對貿易夥伴採取極限施壓，要求在九日期限前迅速達成協議，同時又釋出可能延長談判訊號。美國總...

川普：對日韓商品課徵25%關稅 日韓若報復將再提高稅率

美國總統川普7日正午（台灣時間8日0時）後在自創社群媒體真實社群發文，宣布對南韓及日本輸美商品各徵25%的關稅，8月1日...

美國關稅通知函發出 開徵日韓25%關稅

美國總統川普預告7日中午向各國發出關稅通知函，川普7日在社群網路上表示，將課徵日本和南韓25%的關稅，並表示，如果日韓決...

川普：結盟金磚反美國家 加徵10%關稅

路透報導，美國對等關稅寬限期將在九日屆滿，美國總統川普六日發文表示，任何與金磚國家（ＢＲＩＣＳ）「反美政策」結盟的國家，...

BBC分析 表面服從川普 亞洲經濟體另闢蹊徑求生

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國總統川普的對等關稅大刀，亞洲經濟體首當其衝，目前正另闢蹊徑求生，並重整對美國和中國大陸的...

CNN：川普關稅4大目標 互相矛盾

美國總統川普的關稅寬限期九日到期。美媒報導，川普關稅有重振美國製造業等四大目標，但這些目標常相互矛盾。關稅威脅帶來的不確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。