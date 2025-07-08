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藍：台美關稅談判過程黑箱 業者難安心

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導

美國對等關稅暫緩即將到期。在野黨批評政府談判過程黑箱，至今訊息仍不透明，業者無所適從。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨批政府黑箱作業，讓業者無所適從；政府應說明，到底開放多少產業類別，重點的農業又開放多少項目，有沒有要求台灣買東西或投資等，都要說清楚。

王鴻薇舉例，像先前開放巴拉圭豬肉進口，引發我國業者強烈反彈，當時把責任推給追認經貿協定的立法院；這次對美國也一樣，屆時恐又以台美關係生變為理由，並將責任推給在野黨。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，根據美國財政部長貝森特的說法，如果台灣未能與美方達成協議，可能就要回到百分之卅二的高關稅，儘管政府在關稅暫緩期極力爭取，同時也提出四一○○億元特別條例，「如果談判不順利，衝擊將會非常大。」

張啓楷也說，談判小組除了極力爭取降低關稅，也應該開放公民社會、專家學者及朝野立委共同參與，而不是全部都被民進黨政府阻擋在外。

民進黨團總召柯建銘則強調，對政府要有信心，會維護國家最大利益。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，政府務必且絕對會捍衛國人的權益，努力爭取最好結果，盼全民一起集氣，期待正向樂觀的好消息。她說，台灣底氣很足，國家競爭力及中小企業強韌生存能量，為台灣經濟實力奠基非常好的基礎，行政部門都有做足準備。

對於吳思瑤居然用上「集氣」，國民黨團直呼，關稅談判快不行了嗎？現在最怕影響產業，尤其是農業若趨近於零關稅，將嚴重衝擊，這都需要跟業者充分溝通。

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