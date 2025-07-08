對等關稅將揭曉 郭智輝：台美還在談判中

美國對等關稅即將揭曉，政府經貿團隊嚴陣以待，但對外發言仍低調審慎。經濟部長郭智輝昨以「還在談判中」五字回應；政院官員則說，雙方持續就關稅議題溝通磋商。

市場觀望美國對等關稅最終稅率，有外媒點名台灣，若未能達成貿易協議，將恢復到最初「解放日」川普所宣布的高稅率（即百分之卅二）。

郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢，在記者包圍下，被問及美國對等關稅談判進度時，他僅回應，「還在談判中」，並未多加透露談判進展。

行政院在美方「掀底牌」前同樣三緘其口，昨日僅回應，台美雙方持續就關稅議題溝通磋商。據了解，由於這幾天就是關鍵期，在最終稅率出爐前，政府經貿團隊挑燈夜戰，持續緊盯華府動態，並備妥方案隨時因應。

對於談判結果是樂觀或悲觀，政院未有進一步說法。有知情官員坦言，若對等關稅稅率不符預期，因對等關稅實際生效日是八月一日，還有一段時間可以談判，政府在策略上將比照南韓，爭取延長談判，希望爭取更低的稅率。

台灣自美國拋出對等關稅以來已釋出不少善意，例如早在對等關稅公布前，台積電已宣布在美國加碼投資一千億美元；政府承諾擴大採購美國天然氣，並提高國防預算；針對美國關注的洗產地，也強化防線、力求遏止。

在種種善意下，行政院副院長鄭麗君日前率團赴美實體磋商後，表示雙方取得建設性進展，但未提及細節。學界、產業界近日對於台灣最終稅率有不少揣測，整體偏向悲觀，行政院前副院長施俊吉指出，談判觸礁可能是因美豬、美牛及汽車關稅等議題。

各界預期，台美談判過程中，我方為保住農業、恐會調降工業產品關稅，其中，調降美國進口汽車關稅，備受產業界關注。行政院長卓榮泰日前則說，談判過程會守住最敏感的產品。外界關注，農業是否是雙方談判卡關的癥結點。

知情人士分析，美豬、美牛「食安標示」確實是美方在意的非貿易壁壘，另外，美方對台灣保健食品關稅也多次表達關切，若台灣談判小組在這個階段提出的方案不被美方接受，確實很可能無法得到期盼中的對等關稅稅率。