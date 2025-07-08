CNN：川普關稅4大目標 互相矛盾

美國總統川普的關稅寬限期九日到期。美媒報導，川普關稅有重振美國製造業等四大目標，但這些目標常相互矛盾。關稅威脅帶來的不確定性，也似乎正拖慢美國投資和就業，可能反而不利川普振興當地工廠活動的計畫。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七日報導，川普首先希望用關稅恢復美國製造業實力，認為關稅能創造國內就業、讓企業在美設廠；部分企業已宣布將投資在美國的工廠。其次，川普想用關稅增加稅收，以推動為美國人減稅；他曾說關稅將足夠讓美國削減所有所得稅。

川普也想平衡美國對外貿易，指控其他國家用貿易障礙敲詐美國。四月二日宣布的對等關稅稅率，似乎就是將美國與對方的貿易逆差，除以對方對美出口總額再除二。最後，川普也想用關稅施壓外國採取有利美國的政策；加拿大最近就取消對美國企業課數位服務稅。

但ＣＮＮ說長遠來看，川普關稅可能無法同時實現前述所有目標。若關稅是施壓手段，那麼一旦各國讓步，關稅就須取消，不能用來恢復貿易平衡；若關稅用來促進美國製造業，也就無法同時彌補赤字。

紐約時報七日報導也說，川普去年十一月當選以來，在美國建廠的開支不增反減，在工廠就業的美國人也自去年起減少。近幾個月，美國製造業者裁減數千份工作。許多企業說關稅威脅造成很大擾亂，目前經濟數據也少有證據顯示關稅正提供美國製造業者廣泛幫助。

就算是已達成協議的國家，關稅仍非常高，這對美國消費者和進口商造成稅務壓力，經濟學者預料這將拖累經濟活動。