BBC分析…表面服從川普 亞洲經濟體另闢蹊徑求生

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國總統川普的對等關稅大刀，亞洲經濟體首當其衝，目前正另闢蹊徑求生，並重整對美國和中國大陸的貿易關係。專家認為，多個國家將選擇表面服從美國，在貿易戰中穩住自身經濟安全。這場貿易海嘯不僅撼動既有秩序，也讓中國有機可乘，逐步崛起為「國際貿易秩序守門人」角色。

川普四月二日宣布對貿易夥伴開徵對等關稅，部分亞洲經濟體稅率尤其嚴苛。亞洲主要經濟體除了中國以外，僅有越南與華府談成初步貿易協議。日本與南韓都積極與美方協商中，日本車商將首當其衝，半導體、紡織、汽車等依賴亞洲密集供應鏈的產業也正加速搶單、壓價與轉向新市場。

東南亞國家二○二四年占全球ＧＤＰ達百分之七點二，高關稅可能對區域造成長遠衝擊。馬來西亞的紡織、橡膠、家具等勞力密集產業恐受重創。印尼與泰國選擇主動安撫美方，表態願擴大自美進口並降低關稅，以換取關稅豁免。其他經濟實力更有限的貧窮國家，面臨高稅率卻無力以增加採購換取讓步，處境尤為艱難。

波士頓顧問公司常務董事巴拉德瓦傑說，各國企業正重新思考緩衝策略，提升庫存與交貨彈性，以因應市場高度波動，「不確定性已成為新常態」。

新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特表示，「亞洲經濟體同時依賴中國與美國，它們基本上位於全球供應鏈的核心位置。一旦全球供應鏈或貿易模式出現變化，對這些國家而言，情勢將變得更加艱困」。

川普關稅政策不只衝擊亞洲生產國，也推高美國企業在亞洲的營運成本。長年在越南、印尼設廠的Nike等服飾品牌，已表明關稅導致進口成本上升將轉嫁給消費者。

專家指出，外資可能從關稅較高的國家轉向菲律賓、新加坡、馬來西亞等較低稅率市場，同時尋求歐盟、中東、拉美等地區新市場。

美國晶片製造商格羅方德新加坡分公司總經理陳耀剛說，「現在我們已經不再是全球化，而是區域化。未來企業將找個安全的地方，尋求維持供應。消費者以後也要習慣東西不會再像現在便宜」。

隨著亞洲貿易聯盟重組，美國也逐漸成為一個不可靠的夥伴。杜特指出，「這反而給了中國一個大好機會，崛起為世界貿易秩序守門人」。

巴拉德瓦傑說，當美國等國家更加擁抱保護主義，亞洲正在朝反方向前進，更加開放貿易與扶植企業，「關稅正在加速兩大趨勢：一是中國與西方貿易放緩，二是中國與新興亞洲國家的貿易擴大」。

川普政策引發的貿易動盪可能重塑全球經濟秩序，但美國最終未必能成為贏家。杜特說，亞洲因應川普貿易政策，將會是「表面服從，實際獨行其是」。