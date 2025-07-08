川普：結盟金磚反美國家 加徵10%關稅

路透報導，美國對等關稅寬限期將在九日屆滿，美國總統川普六日發文表示，任何與金磚國家（ＢＲＩＣＳ）「反美政策」結盟的國家，都將被加徵額外百分之十關稅。金磚國家六日則發布巴西里約熱內盧峰會聯合聲明，間接批評川普的「無差別」進口關稅和美國、以色列六月襲擊金磚成員國伊朗。

川普在社群媒體寫道：「任何與金磚國家反美政策結盟的國家，將被加徵額外百分之十關稅。這項政策不會有任何例外。」但他未進一步說明「反美政策」具體內容，也未點名哪些國家會被加徵百分之十關稅。

金磚國家最初由巴西、俄羅斯、印度與中國於二○○九年首屆峰會組成，之後加入南非，近年又納入埃及、衣索比亞、印尼、伊朗、沙烏地阿拉伯與阿聯等成員。

法新社和美聯社七日報導，金磚國家峰會聲明說，他們嚴肅關切「單邊關稅措施興起」，指這些關稅不符合世界貿易組織規則，還說這類限制「恐將減少國際貿易、打亂全球供應鏈並引起不確定性」。

大陸國家主席習近平上任十二年來首度缺席金磚峰會，大陸國務院總理李強六日出席金磚國家峰會時表示，面對國際規則被破壞、霸凌行徑增多，要主持公道、伸張正義，推動以和平手段化解爭端。李強這番表態，被認為北京試圖團結金磚國家，共同抗擊川普政府發出的關稅脅迫。

大陸外交部發言人毛寧昨回應，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡議開放包容，合作共贏，不搞陣營對抗，不針對任何國家。她重申，中方一貫反對關稅戰、貿易戰，反對以關稅作為脅迫施壓的工具，肆意加徵關稅不符合任何一方利益。

外媒報導認為，金磚國家在許多議題意見分歧，抨擊川普和其關稅戰成為該集團今年共同點之一。

巴西總統魯拉在峰會開場演說批評北約組織六月決定在二○三五年前，將國防開支增至國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五；金磚這次聲明也反映魯拉的批評。金磚領袖並對加薩人道問題表達嚴峻關切。