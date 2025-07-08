寬限期前極限施壓 川普：徵日韓25%關稅

美國@@@對等關稅@@@寬限期即將屆滿，白宮對貿易夥伴採取極限施壓，要求在九日期限前迅速達成協議，同時又釋出可能延長談判訊號。美國總統川普說，將在美東時間七月七日中午十二時（台灣時間八日○時）起，陸續發函各國通知關稅稅率或協議內容。

川普六日對記者表示，未來幾天將會是「信件與協議並行」。他說，最多十五封針對主要貿易夥伴的信件將分別於七日、八日與九日寄出。

台美談關稅 我奮戰到最後一刻

我方官員表示，台美談判進入最後階段，行政院談判團隊六月底自美國結束二輪實體談判；據了解，近期雙方持續就關稅議題溝通磋商，政院也沙盤推演後續因應作為。官員強調，會奮戰到最後一刻，盼爭取最佳談判結果。

美國總統川普七日表示，八月一日起將對日本和南韓商品徵收廿五％關稅，並在信中強調，若日韓報復將提高關稅，美國將回報累加到廿五％之上。

川普說：「任何支持金磚國家反美政策國家，都將被加徵百分之十關稅。這項政策不會有任何例外。」

貝森特：非最後通牒 歡迎協商

美國財政部長貝森特七日接受美媒ＣＮＢＣ訪問說，美國將在未來四十八小時做出數項貿易相關宣布。他說，「很多人」已在談判上改變語調，「所以昨晚我的收件匣又滿是大量新提議」，因此「未來幾天將很忙」。貝森特還透露，美方寄出的「關稅信」未必是最後通牒，只是告訴對方「謝謝你想和美國貿易。我們歡迎你來當貿易夥伴，這裡附上（輸美商品關稅）稅率」；想改變稅率，就要「回來並試圖協商」。

美將會陸官員 印歐傳正面訊息

貝森特還說，他將在未來幾周會晤中國大陸的對口官員，「若中國想要，我們有幾件事可一起進行，所以我們將討論能否從貿易向外推展到其他領域」。有關短影音平台TikTok在美國尋找新買家問題，是否將與貿易會談連結，貝森特婉拒回應。

貝森特六日對ＣＮＮ說，尚未與美方達成協議的國家將從八月起面臨高關稅，回升至四月二日宣布的對等關稅稅率。另美方也會向約「一百個」與美貿易量較小國家寄發信函，對其商品設定百分之十關稅。

白宮經濟顧問委員會主席米倫透露，若各國秉持誠意談判並讓步，有可能延長寬限期。米倫六日說，與歐洲與印度的談判「傳來正面訊息」。