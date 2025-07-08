美將函告各國稅率 談判進度…台灣「緊張觀望」

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
外媒彙整美國主要貿易夥伴談判進度，台灣被列入「緊張觀望」。聯合報系資料照
外媒彙整美國主要貿易夥伴談判進度，台灣被列入「緊張觀望」。聯合報系資料照

美國對等關稅寬限期將在9日屆滿，美國總統川普表示將從美東時間7日起陸續函告各貿易國關稅稅率，且預計8月1日起正式生效。外媒彙整美國主要貿易夥伴談判進度，台灣被列入「緊張觀望」。

歐盟：已「準備好」簽協議

歐盟貿易首長3日已與美方官員會面。歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟目標是在9日期限前達成「原則性協議」。美國財政部長貝森特指出，歐盟起步雖慢，但「目前進展非常良好」。

若未達成協議，美對歐盟關稅將從原本的10%基準稅率倍增至20%，川普先前甚至威脅可能提高至50%。

日本：稻米、汽車成焦點

日本是美國親密盟友與重要外資來源，但可能無法躲過關稅上調。日本貿易特使赤澤亮正6月底前仍多次赴美協商，但川普近期批評日本未能更進一步開放美國稻米與汽車進口。日本面臨對等關稅稅率為24%。

印度：處於有利位置

美印談判已持續數周，川普6月底曾表示即將與印度達成協議。印度製造商與出口商認為有望避開美方對等關稅。印度財長西塔拉曼強調，維持農業與乳製品關稅仍是「絕對底線」。印度面臨對等關稅稅率為26%。

南韓：審慎樂觀

南韓因美國鋼鐵與汽車關稅已受到衝擊，雙方可能將造船合作作為談判籌碼。南韓總統李在明3日表示：「雙方目前在具體目標上仍未釐清，我沒有信心在7月8日前完成所有談判」。南韓面臨關稅稅率為24%。

台灣、泰國、印尼與孟加拉：緊張觀望中

對台灣而言，華府是關鍵安全夥伴，雖然雙方談判過程出現波折，台灣副總統蕭美琴仍表示「正努力尋找前進的路徑」。台灣被課徵的對等關稅稅率為32%。

印尼表達願意擴大自美進口能源、農產品與其他商品。孟加拉則提議採購波音飛機，並增加美國農產品進口。泰國面臨37%對等關稅，印尼32%，孟加拉37%。

瑞士：希望展延暫緩期

瑞士政府表示，預期在談判持續進行期間其稅率將於7月9日維持10%。不過，因川普截至6月底尚未做出明確決定，瑞士並未排除關稅上調可能性。瑞士面臨關稅稅率為31%。

川普 關稅

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