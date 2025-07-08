美國關稅信寄發時刻 白宮釋出延長談判訊號

美國總統川普祭出的對等關稅暫緩期即將屆滿，白宮對貿易夥伴採取極限施壓，要求在9日前迅速達成協議，同時又釋出可能延長談判的訊號。川普說，美東7日中午12時（台灣8日零時零分）起，陸續發函通知關稅或協議內容。

川普6日晚間對記者表示，未來幾天將會是「信件與協議並行」。他說，最多15封針對主要貿易夥伴的信件，將分別於（美東）7日、8日與9日寄出。

美國財長貝森特7日接受CNBC訪問時表示，美國將在未來48小時內宣布數個貿易協議。他表示，川普關心的是協議的品質，而非數量，「許多人已改變談判態度，我的收件匣在昨夜已爆滿，收到許多新的提案與新的提議。因此，未來幾天會相當忙碌。」

貝森特還透露，美方寄出的「關稅信」未必是最後通牒，只是告訴對方「謝謝你想和美國貿易。我們歡迎你來當貿易夥伴，這裡附上（輸美商品關稅）稅率」；想改變稅率，就要「回來並試圖協商」。

他6日受訪時已重申，川普本周就會函告各國關稅的立場，並透露約向100個貿易量較小國家祭出10%關稅。

貝森特6日接受CNN訪問也重申川普上周表態，尚未與美方達成協議的國家，8月起將面臨高額關稅，稅率則「反彈回升」至4月2日宣布的水準。

雖然貝森特未在訪談中點名任何國家，但外媒卻寫，從台灣到歐盟等貿易夥伴，若尚未與美方敲定協議，8月就會面臨關稅。

貝森特表示：「我不會透露我們的戰略手冊，接下來72小時我們會非常忙碌。總統川普將向一些貿易夥伴寄出信件，內容是：如果你們不加快進度，那麼8月1日起，你們將回到4月2日的關稅水準。」他預期川普的作法將加速主要貿易夥伴拍板協議。

白宮國家經濟會議主席哈塞特6日接受CBS訪問表示，是否放棄談判由川普決定，「美國始終願意就任何議題與所有人對話。我們有設定最後期限，也有一些事情已經接近完成，所以或許會延後超過期限，也可能不會。最終，是否延後將由總統作出判斷。」

白宮經濟顧問委員會主席米倫同日則告訴ABC，若各國秉持誠意談判並作出讓步，則有可能某種程度爭取到延後日期的空間。聽聞與歐洲與印度的談判傳來正面訊息，「總統川普將在本周稍晚決定，各國是否已盡力爭取他們所習慣享有的美國市場准入權。」

目前川普政府僅與英國、中國及越南簽訂貿易協議，與柬埔寨敲定協議草案，其他包括歐盟、日本與南韓等則陷入不確定狀態，並面臨再度遭課以高額關稅的威脅。