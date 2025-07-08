美國財政部長貝森特：幾周內與陸官員會面

經濟日報／ 編譯廖玉玲陳律安／綜合外電

美國財政部長貝森特7日接受CNBC訪問時表示，他將在「未來幾周內的某個時間」，與中國大陸「對口官員」會面，「將討論我們是不是能超越貿易議題，進入其他領域」。

貝森特表示，美中官員在日內瓦和倫敦的會談都很不錯，雙方以很大的誠意完成這些談判，「如果中國願意的話，我們會討論是否能超越貿易，進入其他領域。」

彭博資訊報導，貝森特並未點名他所謂「對口官員」是誰，但他之前在倫敦的會談時，已有與大陸副總理何立峰交手的經驗。

貝森特接受CNBC訪問時重申，接下來48小時將宣布數個貿易協議。他也說，美國總統川普關心的是協議的品質而非數量，而川普口中所謂將寄出的「關稅通知函」，未必是「最後通牒」，就是「謝謝您想和美國進行貿易。歡迎您來當美國的貿易夥伴，而關稅稅率在此，除非您想回來打算協商。」

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