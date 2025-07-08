川普關稅貿易海嘯 亞洲首當其衝…大陸有機會扮演國際秩序守門人

美國總統川普的對等關稅大刀即將落下，英國BBC報導，亞洲經濟體首當其衝。專家認為，多個亞洲國家將選擇表面服從、實則獨行其是，在貿易震盪中試圖穩住自身經濟安全。這場貿易海嘯也讓中國有機可乘，逐步崛起為「國際貿易秩序守門人」的角色。

川普4月2日宣布對貿易夥伴開徵對等關稅，對部分亞洲經濟體的稅率尤其嚴苛。亞洲除了中國以外，目前僅越南與華府談成初步貿易協議。

東南亞國家在2024年占全球GDP達7.2%，在這個背景下，高額關稅可能造成長遠衝擊。馬來西亞的紡織、橡膠、家具等勞力密集產業恐受到重創。印尼與泰國選擇主動安撫美方，表態願擴大自美進口並降低關稅，以換取關稅豁免。至於如柬埔寨等談判籌碼有限的窮國，面臨高稅率卻無力以擴大對美採購換取讓步，處境尤為艱難。

隨著亞洲貿易聯盟重組，新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特指出，「這反而給了中國一個大好機會，崛起為國際貿易秩序的守門人」。

波士頓顧問公司的董事總經理兼合夥人巴拉德瓦傑提出，當美國與其他國家愈發擁抱保護主義，亞洲正在朝反方向前進，更加開放貿易與扶植本地企業，「川普關稅正在加速兩大趨勢：一是中國與西方貿易放緩，二是中國與新興亞洲國家之間的貿易擴大。」

川普政策引發的貿易動盪，可能重塑全球經濟秩序，但美國最終未必能成為贏家。杜特以一句古老諺語總結亞洲因應川普貿易政策，將是「表面服從，實際獨行其是」。杜特表示，「亞洲經濟體同時依賴中國與美國……它們基本上位於全球供應鏈的核心位置。一旦全球供應鏈或貿易模式出現變化，對這些國家而言，情勢將變得更加艱困。」

川普關稅不光衝擊亞洲生產國，也推高美企在亞洲的營運成本。以Nike等長年在越南、印尼設廠的服飾品牌為例，部分企業已表明進口成本上升將轉嫁消費者。